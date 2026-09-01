南韓濟州失蹤草率結案再查出25宗 警長被捕辯稱工作量負擔重 案件交接繁複

南韓濟州一名警員多次處理失蹤案時草率結案，引起外界關注。濟州警察廳周二(1日)表示，涉案警長供稱，是因工作量負擔太重才虛假結案，但警方再查出該警長另涉及25宗疑似虛假結案案件。

韓聯社報道，濟州警察廳周二把涉案警長移送檢察部門前舉行記者會說明案情，表示該警長供稱，因為失蹤者是一般成年人，所以掉以輕心，且案件若未結案，需要處理的事情很多，加上對案件交接感到負擔，才會虛假結案。

參與調查的5名犯罪心理分析員認為，涉案警長犯案的主要背景，是「在累積的工作負擔及責任加重所造成的疲憊之下，產生怠忽職務的動機」。分析指出，涉案警長逃避的處理方式與不負責任的工作態度相互結合，最終導致虛假結案的犯罪行為。