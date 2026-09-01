南韓濟州失蹤草率結案再查出25宗 警長被捕辯稱工作量負擔重 案件交接繁複

南韓濟州一名警員多次處理失蹤案時草率結案，引起外界關注。濟州警察廳周二(1日)表示，涉案警長供稱，是因工作量負擔太重才虛假結案，但警方再查出該警長另涉及25宗疑似虛假結案案件。
韓聯社報道，濟州警察廳周二把涉案警長移送檢察部門前舉行記者會說明案情，表示該警長供稱，因為失蹤者是一般成年人，所以掉以輕心，且案件若未結案，需要處理的事情很多，加上對案件交接感到負擔，才會虛假結案。
參與調查的5名犯罪心理分析員認為，涉案警長犯案的主要背景，是「在累積的工作負擔及責任加重所造成的疲憊之下，產生怠忽職務的動機」。分析指出，涉案警長逃避的處理方式與不負責任的工作態度相互結合，最終導致虛假結案的犯罪行為。
濟州警方再查出25宗虛假結案案件
濟州警察廳指出，涉案警長從去年3月至今年7月在濟州西部警察署失蹤小組任職期間，共經手結案298宗案件。警方在原先發現的2宗之外，又確認25宗疑似虛假結案的案件。
警長輸入「交通事故死亡」藉此刪除紀錄並結案
其中10宗與原先的2宗類似，出現未確認當事人下落之前便結案的跡象。但濟州警方指出，目前已確認這12宗案件中的失蹤者，人身安全均無異常。其餘15宗則是在已確認失蹤者下落的情況下，涉案警長仍在系統中輸入「交通事故死亡」或「非正常死亡」等，藉此刪除紀錄。
該名警長涉嫌在今年5月，一名30多歲張姓女子被通報失蹤後，向報案人謊稱「已聯絡上失蹤者」，隨後自行將案件結案，並從失蹤人口系統名單中刪除張女資料；並涉嫌以相同手法，將今年7月2日受理的60多歲男子失蹤案虛假結案。
警方8月22日在濟州某處發現60多歲男子的遺體，24日在濟州市翰林邑找到一具疑為張女的遺體。