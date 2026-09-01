西藏尼泊爾泥石流｜搜救隊一房屋內發現24具遺體 933名困隧道工人近300人獲救

中國西藏和尼泊爾泥石流災難死傷枕藉，尼泊爾一方核實的死亡人數周二(1日)衝破1,000人，另有逾4,000人仍失蹤。當地警方表示，在災區比杜爾(Bidur)，拯救人員在一間屋內發現24具遺體，被埋在泥下的包括一名兒童。當局不排除有更多人掩埋在附近泥濘，周二會再進一步搜索。另外，在首當其衝遭泥石流襲擊的奇特旺縣(Chitwan)，有近300具遺體沖到岸邊。至於被困在隧道內933名水力發電工程工人，尼泊爾總理沙阿周一深夜在社交網發文透露，尼泊爾、中國和印度的聯合搜救行動已救出279名工人。災難管理當局周二更新稱，最少639人仍被困在數個被摧毀的水力發電站內，成為救援的焦點。

西藏尼泊爾泥石流｜「隧道內情況惡劣，人類根本不可能進入」 路透社稱，來自中國、印度和尼泊爾的專業救援隊搭建臨時橋樑到達偏遠地區，並用挖土機挖掘被摧毀的水力發電站，救出近300名被困在隧道內的工人。尼泊爾軍方表示，救援隊從隧道口抽走積水，並使用破石機開闢進入隧道的通道，盡力營救那些被困在隧道內的人員。一名協助拯救的山區嚮導說，根據特里蘇里水力發電站(Trishuli Hydro Power)的初步觀察，隧道內情況惡劣，人類根本不可能進入。他指，救援隊需要推土機和挖土機之類的機器；他們現時有兩台，但一台壞了，另一台正在搶修。尼泊爾和南韓傳媒稱，受災工地位於特里蘇里河(Trishuli River)沿岸，估計有逾500名工人、職員和居民被困在各工地的隧道內，包括9名南韓人。

西藏尼泊爾泥石流｜南韓44人救援隊赴尼泊爾 據悉，除了中國和印度，南韓和澳洲也有派專家到尼泊爾協助。南韓外交部周二稱，因應尼泊爾政府的求助，南韓一隊由44人組成的緊急救援隊周二出發到尼泊爾，將逗留當地約10天。南韓傳媒稱，南韓一個快速反應部隊上周六起在現場執行空中搜索任務。協助搜救行動的澳洲工程師透露，由於遭沙石堵塞，搜救人員難以找出隧道，並指有巨石大過一間屋，他從未見過。 西藏尼泊爾泥石流｜中國派DNA專家往尼泊爾

尼泊爾衛生部門官員日前向英國廣播公司(BBC)透露，已發現900具遺體，僅4%辨別出身份。中國外交部發言人郭嘉昆周二稱，中方對尼泊爾第二批援助物資預計周二啟運，包括無人機、DNA檢測儀和試劑、淨水設備和照明設備等。中方DNA鑑定專家也將奔赴災區前線，協助尼方展開工作。