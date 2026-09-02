伊朗局勢｜美軍再打擊伊朗　特朗普：伊方若報復將遭更猛烈打擊(有片)

美軍對伊朗境內的革命衛隊目標發動新一輪打擊，表示行動是要回應革命衛隊企圖襲擊霍爾木茲海峽商船及區內美軍人員。美國總統特朗普指今次打擊完全正當，警告伊朗如果報復，將遭到更猛烈及更高級別的打擊。

美軍中央司令部指，行動持續6個半小時，目前已完成；行動打擊伊朗伊斯蘭革命衛隊的目標，包括防空陣地、雷達系統、海上資產與設施、布雷能力及通訊站點，以回應伊朗革命衛隊近期企圖襲擊霍爾木茲海峽的商船以及美國軍人。特朗普在社交平台發文，美軍針對伊朗的打擊，是針對伊朗在霍爾木茲海峽布設水雷，以及向美軍駐約旦基地發射導彈的回應。他特別提到，目前霍爾木茲海峽已無水雷，已被美方完全清除或引爆。而伊朗向美軍基地的攻擊，導彈也全部被成功攔截。特朗普再次稱呼伊朗為「失敗國家」，美軍今次打擊完全正當，警告對方如果進行報復，將遭到更猛烈、更高強度的打擊。他又表示，但那還不是最致命的，「最終打擊正在醞釀之中，一旦結束，伊朗將所剩無幾」。但他並未進一步說明。