西藏尼泊爾泥石流｜兩家庭爭領一具屍體　家屬借錢奔波認屍

尼泊爾與西藏邊境洪災至今已破1,000人罹難，仍有逾4,000人失蹤，隨著愈來愈多遺體打撈上岸，家屬的認屍過程也充滿挑戰，尼泊爾有家庭除了要借錢赴災區，更出現不同家庭爭著認領同一具遺體的情況。

綜合報道，尼泊爾政府在廓爾喀(Gorkha)、塔那胡(Tanahun)、達丁(Dhading)等地打撈的102具遺體已運往第二大城波卡拉(Pokhara)。當地周一(8月31日)在波卡拉，有2個家庭爭著認領第1003號遺體，一個家庭認為該具遺體的主人是邁隆水力發電廠員工Gopal Dahit，Gopal的妹妹指遺體的牙齒、額頭、雙手、胸部臉部都和哥哥一樣。另一個家庭指認是來自魯潘德希縣(Rupandehi)的導遊Damodar Basyal，Damodar的哥哥指，遺體上的痣、厚唇都與弟弟相符。由於兩家人堅持各自說法，當局31日分別採集兩家人的DNA，以便與遺體的DNA進行比對，1003號遺體將繼續停放波卡拉的殮房，直到結果出爐。此外，尼國中部卡斯基縣(Kaski)一間醫院裡，也有2家人爭著認領同一具體的狀況，目前警方已採集5戶家庭的DNA進行比對。