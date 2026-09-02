美國擬改兒童護照申請程序　要求父母提交身份證明

美國總統特朗普政府移民政策再出招，根據美國國務院一份尚未正式公布草案顯示，未來父母或法定監護人替在美國出生的子女申請護照時，必須額外提交父母的公民身份或移民身份證明，以判斷兒童是否符合美國公民資格。
《路透社》報道，根據草案，如果政策落地，父母或法定監護人在替子女提交護照申請時，除現有的親子關係證明及身分證件外，還可能必須提供自己的公民或移民身份文件。可接受的文件包括有效美國護照、出生證明，以及 I-94 入境紀錄或永久居民卡等移民身分證明。
鎖定所謂「出生旅遊」
報道指出，這代表原本主要用於確認「孩子是不是申請人的子女」的護照申請程序，恐進一步變成政府審查父母身份、並判斷兒童是否符合公民資格的重要關卡。目前，美國父母替在美國出生的孩子申請護照時，主要需要證明親子關係、提供附照片的身份證件，即使申請人勾選自己是美國公民，也不一定需要另外提交公民身份佐證文件。
這項措施源自特朗普（Donald Trump）8月6日簽署的最新行政命令，重點鎖定所謂「出生旅遊」（birth tourism），也就是部分外國孕婦前往美國生產，以讓孩子取得美國公民身份的情況。
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