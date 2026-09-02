美國擬改兒童護照申請程序　要求父母提交身份證明

美國總統特朗普政府移民政策再出招，根據美國國務院一份尚未正式公布草案顯示，未來父母或法定監護人替在美國出生的子女申請護照時，必須額外提交父母的公民身份或移民身份證明，以判斷兒童是否符合美國公民資格。

《路透社》報道，根據草案，如果政策落地，父母或法定監護人在替子女提交護照申請時，除現有的親子關係證明及身分證件外，還可能必須提供自己的公民或移民身份文件。可接受的文件包括有效美國護照、出生證明，以及 I-94 入境紀錄或永久居民卡等移民身分證明。