西藏尼泊爾泥石流｜小狗徘徊廢墟焦急找家人 啡狗留守已毀家園等待(有片)

中國西藏和尼泊爾泥石流災難奪走數以千計人命、摧毀家園，從來自尼泊爾災區的影片可見，拉蘇瓦縣(Rasuwa)一隻小狗在廢墟奔走徘徊，看似焦急地尋找家人，也有狗狗留守空蕩蕩的家等待主人回來，畫面令人鼻酸。
《今日印度》(India Today)等媒體報道，一隻小狗在災後回到一處原本是旅館，如今只剩頹垣敗瓦的地方，始終不願離開早已看不見的「家」。居民表示，他們一直在照顧這隻小狗，但牠總是坐在原本的「家」那裡，希望看到以前餵牠吃飯的旅館老闆，也就是牠的家人回來，惜旅館老闆和住在附近的數人至今仍失聯。
西藏尼泊爾泥石流｜啡狗留守瓦礫堆
另有影片顯示，一隻滿身泥濘、看來疲憊的啡色狗狗，靜靜地趴在一間已遭沖毀的房屋中。周遭全是瓦礫、石塊，只有狗狗獨自待在屋裡，守著只剩斷垣殘壁的家。
西藏尼泊爾泥石流｜婦人與聽障狗狗團聚
另一段影片可見，一隻狗兒坐在被沖毀的房屋外不願離開，在默默等待家人回來。
所幸也傳來好消息，《今日印度》報道，一名婦人與聽障愛犬失散多日後，終於團聚。狗狗獲救後送回身邊，婦人即緊緊抱住牠、摸摸牠，劫後重逢令人感動。
西藏尼泊爾泥石流｜尼泊爾節慶 給狗兒戴花環送食物
尼泊爾人在一年一的節慶「庫庫爾蒂哈爾節」(Kukur Tihar)中，會給狗狗戴上花環、送食物，給牠們祈禱，表達對狗兒忠誠、始終相伴的敬意和感謝。泥石流大災難後，毛小孩留守已毀家園等待家人，對尼泊爾人來說，特別受感動。
Nepal’s death toll crosses 1,000 as rescue operations continue on war footing. More than 11,000 people have been rescued so far, offering a glimmer of hope amid the devastation. And in Rasuwa, Lilly, a pet, continues searching for her family. @RitangshuB reports.#NepalFloods… pic.twitter.com/YMnnvkLYPq— IndiaToday (@IndiaToday) September 1, 2026
A surviving dog from the devastating floods in a village in Nepal 🇳🇵 sits quietly, looking heartbroken and waiting for its owner. 💔🐕 But who will tell this innocent soul that they are gone and may never come back? 😢💔 🙏🙏 pic.twitter.com/shhdufmzx3— Neo (@Neo78fu) August 30, 2026