西藏尼泊爾泥石流｜小狗徘徊廢墟焦急找家人 啡狗留守已毀家園等待(有片)

中國西藏和尼泊爾泥石流災難奪走數以千計人命、摧毀家園，從來自尼泊爾災區的影片可見，拉蘇瓦縣(Rasuwa)一隻小狗在廢墟奔走徘徊，看似焦急地尋找家人，也有狗狗留守空蕩蕩的家等待主人回來，畫面令人鼻酸。

《今日印度》(India Today)等媒體報道，一隻小狗在災後回到一處原本是旅館，如今只剩頹垣敗瓦的地方，始終不願離開早已看不見的「家」。居民表示，他們一直在照顧這隻小狗，但牠總是坐在原本的「家」那裡，希望看到以前餵牠吃飯的旅館老闆，也就是牠的家人回來，惜旅館老闆和住在附近的數人至今仍失聯。