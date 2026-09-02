波蘭「極寒之王」浸冰水1小時29秒創刷新世界紀錄(有片)

綽號「極寒之王」的41歲波蘭男子Damian Kasprzyk，今年在波蘭米耶爾諾挑戰「男子全身浸泡冰水最長時間」，最終以1小時29秒刷新世界紀錄。健力士世界紀錄並沒有提到水溫，不過波蘭紀錄網站指出，挑戰水箱內的水溫低於攝氏4度。

綜合報道，健力士世界紀錄上月27日報道，Damian Kasprzyk的挑戰在國際冰泳大會舉行，現場有數千名冰泳愛好者及觀眾見證，並由專業醫療團隊全程監控。網上影片顯示，Damian戴著呼吸器坐在一個注滿水的玻璃箱內，以1小時29秒打破同胞Valerjan Romanovski創下的58分鐘紀錄，成功將紀錄推進2分29秒。Damian事後表示，整個人浸入冰水比過去的冰塊耐力挑戰困難許多。由於頭部也在水中，身體會流失大量熱能，他在挑戰期間還無法與團隊溝通；偏偏設備一開始又發生問題，加上當天狀態不佳，讓這場「冷戰」比預期更加艱苦。