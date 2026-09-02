富爸爸作者槓桿炒樓孭12億債　稱這就是有錢人的遊戲方式

暢銷書《富爸爸窮爸爸》作者清崎（ Robert Kiyosaki），長年向全球讀者傳授「如何變有錢」的投資理念，近日卻自曝背負高達12億美元（約94.1億港元）債務，主因是投資大量房地產。
「你最好先接受一些教育」
美國《紐約郵報》報道，清崎日前接受Podcast訪問時直言：「所以，我背負12億美元的債務。」但他隨即提醒外界：「你們不應該照我做，對吧？」他表示，自己自1974年起便研究如何運用債務：「如果你要學會使用債務，你最好先接受一些教育。」
不過，12億美元並非代表清崎個人欠下12億美元，他的前妻兼商業夥伴金清崎（Kim Kiyosaki）透露，兩人與合作夥伴共同持有約1,500個公寓單位，相關債務主要附着於房地產資產。
市場反轉會放大損失
根據估算，若清崎每年收入約300萬美元（約2,352萬港元）的說法準確，他個人實際承擔的債務可能約為3,000萬（約2.35億港元）至6,000萬美元（約4.7億港元）。報道指出，清崎的策略是利用房產增值後再抵押借款，取得資金投入更多投資，同時透過不同有限責任公司隔離風險。他曾形容這種做法是「防火牆」：「這就是有錢人玩這場遊戲的方式。」
不過，專家警告，槓桿在房價上漲能放大收益，市場反轉也會放大損失，金融顧問波爾（John Poole）直言：「他可能把這叫作『富爸爸債務』，但對一般投資人而言，很快就可能變成『窮爸爸破產』。」
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