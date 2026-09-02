伊朗局勢｜被問及會否動用核武？　特朗普斥「蠢問題」

美伊情勢持續緊繃，美國總統特朗普日前被媒體問及，是否考慮「對伊朗動用核武」，他怒斥這是「愚蠢的問題」，也直接否認考慮使用核武。

綜合外媒報導，特朗普（Donald Trump）8月31日在白宮橢圓形辦公室（Oval Office）接受媒體提問，被《NewsNation》問及，是否能排除以核武器對伊朗發動攻擊。特朗普先以強硬語氣回應：「我永遠不會這麼說。但答案是肯定的。我排除這個選項，沒有這個必要。」