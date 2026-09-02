伊朗局勢｜被問及會否動用核武？　特朗普斥「蠢問題」

美伊情勢持續緊繃，美國總統特朗普日前被媒體問及，是否考慮「對伊朗動用核武」，他怒斥這是「愚蠢的問題」，也直接否認考慮使用核武。
綜合外媒報導，特朗普（Donald Trump）8月31日在白宮橢圓形辦公室（Oval Office）接受媒體提問，被《NewsNation》問及，是否能排除以核武器對伊朗發動攻擊。特朗普先以強硬語氣回應：「我永遠不會這麼說。但答案是肯定的。我排除這個選項，沒有這個必要。」
已經「徹底被擊敗」
隨後他直接駁斥記者：「這其實是多麼愚蠢的問題。」特朗普並表示，伊朗在軍事上已經「徹底被擊敗」，因此沒有理由在軍事打擊之外進一步使用核武：「他們已經在軍事上完全被擊敗了。所以現在，我擊敗他們，然後還應該在他們身上使用核武器？這是多麼愚蠢的問題。」
報記指出，美國歷史上唯一在戰爭中使用核武，是1945年對日本廣島與長崎投下原子彈，造成超過20萬人死亡，並在此後促成全球數十年避免核戰爭的努力。不過，儘管特朗普否認動用核武，但他透過「真實社交」（Truth Social）稱，若德黑蘭採取報復行動，美國將以「更猛烈、更高層級」的方式回擊。
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