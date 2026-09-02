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出版：2026-Sep-02 15:45
更新：2026-Sep-02 15:45

紐約時代廣場32歲女被斬死　任美國銀行副總裁育有幼女

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紐約時代廣場32歲女被斬死　為美國銀行副總裁遺幼女

紐約時代廣場32歲女被斬死　為美國銀行副總裁遺幼女

紐約最繁華的觀光地標之一時代廣場，驚傳無差別攻擊事件，造成2人死亡、1人重傷，而其中一名死者，警方證實為美國第二大銀行美國銀行一名32歲副總裁，她剛結束產假返回工作崗位。

另一名68歲男子重傷

綜合美媒報道，這起事件發生於8月31日下午，一名疑有精神疾病的女子揮舞尖刀，在相隔不到20秒時間內，刺向兩名路人腹部，分別是一名68歲男子與一名32歲女子。警方獲報趕往現場，但女子仍持尖刀不斷逼近，警方開槍擊中女子，送醫後不治身亡。

至於遇襲的32歲受害女子送醫不治身亡，另一名68歲男子重傷，傷勢危急。紐約市警方證實，死亡的32歲女子皮亞琴蒂（Erin Piacenti）為美國銀行副總裁，主要負責企業業務選擇及利益衝突相關工作。

Woman who died in Times Square stabbing identified as N.J. resident 1 0 screenshot Pamela Cisneros被至少10名警員包圍，她不時揮舞手上的刀。(X) Pamela Cisneros突然揮刀企圖衝向警員。(X) 紐約時代廣場女子持雙刀刺人一死一傷，被警員當場擊斃。(X) 紐約時代廣場女子持雙刀刺人一死一傷，被警員當場擊斃。(X) 944937c7 6aaa 45b7 bdb5 846d078eea15

「震驚與深切悲痛」

美國銀行獲悉後發出聲明表示：「我們對同事的悲慘離世感到震驚與深切悲痛。她是一名備受珍視的隊友，將被我們深深懷念。我們向她的家人以及所有摯愛她的人致上慰問。」

美國《紐約郵報》指出，皮亞琴蒂畢業於賓夕法尼亞州大學，並取得紐約頂尖法律院校福坦莫大學法學院（Fordham University School of Law）學位，而她遇害前僅4天，還在網上分享抱着年幼女兒與丈夫合影照片，如今都成追憶。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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