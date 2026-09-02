紐約時代廣場32歲女被斬死　任美國銀行副總裁育有幼女

綜合美媒報道，這起事件發生於8月31日下午，一名疑有精神疾病的女子揮舞尖刀，在相隔不到20秒時間內，刺向兩名路人腹部，分別是一名68歲男子與一名32歲女子。警方獲報趕往現場，但女子仍持尖刀不斷逼近，警方開槍擊中女子，送醫後不治身亡。

紐約最繁華的觀光地標之一時代廣場，驚傳無差別攻擊事件，造成2人死亡、1人重傷，而其中一名死者，警方證實為美國第二大銀行美國銀行一名32歲副總裁，她剛結束產假返回工作崗位。

「震驚與深切悲痛」

美國銀行獲悉後發出聲明表示：「我們對同事的悲慘離世感到震驚與深切悲痛。她是一名備受珍視的隊友，將被我們深深懷念。我們向她的家人以及所有摯愛她的人致上慰問。」

美國《紐約郵報》指出，皮亞琴蒂畢業於賓夕法尼亞州大學，並取得紐約頂尖法律院校福坦莫大學法學院（Fordham University School of Law）學位，而她遇害前僅4天，還在網上分享抱着年幼女兒與丈夫合影照片，如今都成追憶。

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