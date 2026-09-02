日經：高市早苗關注中美關係走向 爭取早一步會見特朗普

中美領袖將於9月舉行峰會，鑑於中美關係牽動日本國安及經濟政策，據報日本首相高市早苗正爭取在中美峰會前，在未來幾個月的國際場合先與美國總統特朗普會面。
《日經亞洲》報道，今年底前，特朗普最多有3次與中國國家主席習近平會面的機會。習近平預計9月底訪美並與特朗普會面，此外，11月在深圳舉行的亞太經合組織峰會(APEC)，以及12月在佛州邁阿密舉行的G20峰會，也可能兩人會晤的場合。
中美關係若緩和，高市早苗制訂國安及經濟政策時所做的假設也會受到影響，而中美之間達成的協議也可能牽動日本。因此，日本國內要求盡快與美國協調的呼聲日高。
高市早苗政府尤其擔心美國會在未顧及日本的情況下，與中國就關稅、先進科技或供應鏈達成協議。部分日本官員憂慮，若美國向北京示好，在台海和東海、南海安全局勢上恐會向中方釋出錯誤訊息。
報道指，美國11月將舉行中期選舉，特朗普可能希望在選前取得一些可向選民炫耀的外交成果，但這些成果未必符合日本利益。
日方若尋求與特朗普會談，今年底前的外交場合僅剩9月底的聯合國大會、11月的APEC峰會，以及12月的G20峰會。
日本外務省事務次官船越健裕上周在華盛頓跟美國副國務卿Christopher Landau會面，被視為在為9月底聯合國大會前的日美峰會鋪路。兩國外交人員正努力安排最高層級會談，短暫交談等非正式形式也在考慮之列。一名日本高層官員證實：「如果能在中美峰會前讓兩人(高市早苗與特朗普)會面，會是好事。」
高市早苗與特朗普今年僅兩度會晤，一次是3月高市訪美，另一次是6月G7峰會期間的短暫交談。然而，6月迄今已浮現其他挑戰，包括特朗普展現出與北韓領袖金正恩對話的興趣。外界猜測華府可能尋求短期協議，將北韓視為核武國家。這可能損及日本重視的防止核武擴散原則，也增添日美外交摩擦。
面對外交考驗，高市早苗預計將比照歷任日本首相，在聯合國大會演說中持續強調法治、核裁軍及防止核擴散的重要性。她也預計在這些國際場合安排與其他領袖會面，向中等強國及發展中國家傳達日本對防止核擴散以及法治的立場。