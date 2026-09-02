日經：高市早苗關注中美關係走向 爭取早一步會見特朗普

中美領袖將於9月舉行峰會，鑑於中美關係牽動日本國安及經濟政策，據報日本首相高市早苗正爭取在中美峰會前，在未來幾個月的國際場合先與美國總統特朗普會面。

《日經亞洲》報道，今年底前，特朗普最多有3次與中國國家主席習近平會面的機會。習近平預計9月底訪美並與特朗普會面，此外，11月在深圳舉行的亞太經合組織峰會(APEC)，以及12月在佛州邁阿密舉行的G20峰會，也可能兩人會晤的場合。

中美關係若緩和，高市早苗制訂國安及經濟政策時所做的假設也會受到影響，而中美之間達成的協議也可能牽動日本。因此，日本國內要求盡快與美國協調的呼聲日高。