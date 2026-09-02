西藏尼泊爾泥石流｜尼奇蹟綠屋力抗洪水 屋主一家逃死劫

尼泊爾與中國西藏邊境8月26日爆發泥石流，兩地傷亡慘重，但尼泊爾一棟約40年歷史的綠色老屋，卻奇蹟般挺過滔天洪流，引發話題。 綜合媒報道，根據畫面顯示，當時強大洪水灌入這棟屋子一樓，門窗瞬間沖毀，但房屋主體卻在洪水中撐住，屋頂或陽台上可見多人驚恐等待救援。42歲女屋主皮亞庫雷爾（Laxmi Pandey Pyakurel）回憶，當時洪水突然湧入，她與丈夫、11歲女兒、姻親及鄰居等人，被困屋內，只能不斷往高處移動並呼救：「我們非常近距離地看到了死亡。死亡正盯着我們每一個人。」

傳統民房採用石塊或磚牆 她說，全家一度以為那就是生命最後時刻：「我們以為那是最後的時刻。我告訴所有人，如果我們必須死，就一起死。」更驚險的是，她7歲兒子在洪水爆發前約15分鐘，才剛離家上學，所幸學校位於安全區域。 至於這棟房子為何能成為「奇蹟屋」，有外媒歸功於傳統建築術，但據建築分析專頁「Architecture Presentation」指出，喜馬拉雅河谷不少傳統民房採用石塊或磚牆砌築，未必設有完整的鋼筋混凝土（水泥）骨架。這類結構一般能承托屋頂及樓層的垂直重量，但牆身面對高速洪水、巨石和泥沙形成的強大橫向推力時，可能向內倒塌。

位置可能同樣關鍵 相比之下，綠色房屋相信採用了鋼筋混凝土框架，即由鋼筋把地基、支柱及橫樑連成一個整體。當泥洪撞擊建築時，力量不會只集中於一幅牆，而是由整個框架分擔，再傳至地基。 簡單而言，房屋像一副連成一體的堅固骨架，而非多幅各自承受撞擊的牆壁。即使部分門窗或非承重牆受損，主體仍有較大機會保持完整。 房屋本身堅固只是一項因素，其所在位置可能同樣關鍵。工程分析認為，綠色房屋並非位於泥石流最深、流速最高的核心路徑，而是稍為偏離主流道，地勢亦略高。

The House in Green which survived against all Odds.



Even the brutal wrath of Nature which destroyed everything in its path couldn't shake it's foundation.#Nepal #NepalDisaster pic.twitter.com/sgVRF57jsW — D (@Deb_livnletliv) August 28, 2026