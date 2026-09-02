《聖鬥士星矢》作者車田正美控告前經理人侵吞公司資金 索償28億9000萬日圓

日本知名漫畫家、《聖鬥士星矢》作者車田正美，周三(2日)向東京地方法院提出訴訟，表示他公司的巨額資金被侵吞，要求前經理人及其親友等賠償約28億9,000萬日圓(約1.41億港元)。車田正美表示，對於前經理人的侵佔行為「感到無力與心寒」。

共同社報道，72歲的車田正美以動漫《聖鬥士星矢》為人熟悉。他召開記者會，怒言「遇到在動漫、漫畫世界沒看過的惡人，令人難以置信」。

車田正美在東京出生，曾在集英社的《週刊少年Jump》連載《拳王創世紀》等膾炙人口的作品。1980年到1990年代《聖鬥士星矢》大受歡迎，且被製作成動漫後，在日本國內外獲得高度評價。