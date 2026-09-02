《聖鬥士星矢》作者車田正美控告前經理人侵吞公司資金 索償28億9000萬日圓

日本知名漫畫家、《聖鬥士星矢》作者車田正美，周三(2日)向東京地方法院提出訴訟，表示他公司的巨額資金被侵吞，要求前經理人及其親友等賠償約28億9,000萬日圓(約1.41億港元)。車田正美表示，對於前經理人的侵佔行為「感到無力與心寒」。
共同社報道，72歲的車田正美以動漫《聖鬥士星矢》為人熟悉。他召開記者會，怒言「遇到在動漫、漫畫世界沒看過的惡人，令人難以置信」。
車田正美在東京出生，曾在集英社的《週刊少年Jump》連載《拳王創世紀》等膾炙人口的作品。1980年到1990年代《聖鬥士星矢》大受歡迎，且被製作成動漫後，在日本國內外獲得高度評價。
聖鬥士星矢｜前經理人被指控在6年間挪用3間公司資金
朝日電視台、朝日新聞報道，車田正美在訴狀中指，前男性經理人從2018年至2024年左右，從管理他著作權相關事務的3間公司，挪用資金到其他帳戶，客戶所支付的授權費也被匯入與這名經理人有關的企業。直到東京國稅局2024年指出問題後，事情才曝光。
聖鬥士星矢｜前經理人承認資金用於購買加密資產
車田正美指控被前經理人侵吞46億8,000多萬日圓(約2.29億港元)資金，並透露前經理人之前已償還18億日圓(約8,836萬港元)，但仍未償還其他款項。車田正美因此向東京地方法院提出訟訴，向前經理人以及其有關的公司，索償約28億9,000萬日圓。
車田正美指出，「事件被揭發之初，公司的帳戶餘額所剩無幾」。前經理人大致承認侵佔行為，被挪用的資金用於購買加密資產等。車田表示，「已經不只是憤怒，而是感到無力與心寒」。
聖鬥士星矢｜車田正美慨嘆：我把全部心力都投入創作
車田正美與前經理人約在25年前認識，當時前經理人擔任出版社責任編輯，兩人之後長年共事。車田低著頭說：「我把自己的全部心力都投入創作，其他行政事務就交給他處理。」