美國男子殺前女友被囚50年後伏法 終年74歲

美國佛羅里達州一名74歲死囚Harold Gene Lucas，因50年前殺害一名16歲舊愛Jill Piper並槍傷另外2人，被囚多年後周二伏法，成為佛州今年第14名被執行死刑的囚犯，他在監獄接受3種藥物注射後被宣告死亡。

綜合美國傳媒報道，死囚Harold Gene Lucas於1976年犯案，當時他年僅24歲。他當時與少女Jill Piper拍拖，並表示希望與對方結婚，然而之後兩人分手，犯人擅闖對方住所，一度被捕。