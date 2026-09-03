美國男子殺前女友被囚50年後伏法 終年74歲

美國佛羅里達州一名74歲死囚Harold Gene Lucas，因50年前殺害一名16歲舊愛Jill Piper並槍傷另外2人，被囚多年後周二伏法，成為佛州今年第14名被執行死刑的囚犯，他在監獄接受3種藥物注射後被宣告死亡。
綜合美國傳媒報道，死囚Harold Gene Lucas於1976年犯案，當時他年僅24歲。他當時與少女Jill Piper拍拖，並表示希望與對方結婚，然而之後兩人分手，犯人擅闖對方住所，一度被捕。
牛扒及薯條作最後一餐
案發前，女方因安全顧慮，暫住在兩名朋友家中，但一周後犯人持槍闖入開槍射死女方，兩名友人也中槍受傷，Lucas被判處死刑。報道指出，行刑前，Lucas沒有提出上訴，他曾向法官表示，「我已經在死囚牢房50了年，我不想再繼續下去了。越快結束越好，我累了。」
行刑當天，Lucas最後一餐吃了牛扒與薯條，之後被綁到行刑床上，當獄方詢問他是否有最後遺言時，他只回答，「沒有。」隨後，行刑人員注射藥物，Lucas出現呼吸急促等反應，最終失去意識，並被宣告死亡。報導表示，佛羅里達州近年持續加速執行死刑，今年已有14名死囚被處決，遠超美國其他州。
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