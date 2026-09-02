美國恐怖情侶拖車禁錮4童6年 不讓上學洗澡還涉性虐待

美國發生一宗恐怖虐兒案，一對情侶將兩男兩女4名兒童，禁錮在類似露營拖車的睡覺車廂裡面，他們駕著涉事卡車穿州過省並長達6年；期間不讓4名兒童洗澡和上學、毆打他們，更涉嫌性虐待他們。受害兒童年齡介乎5歲至9歲。

虐兒｜2女童遭性侵 2男童告發遭毒打

佛州檢方周二(1日)召開記者會公布案情，指拘捕了51歲的Keysha Monique Epps和其37歲未婚夫Tamra Marshon Stewart，前者來自喬治亞州阿特蘭大，後者為佛州居民。Epps是一名職業司機，載貨來往阿特蘭和佛州邁阿密。案發時間從2020年1月至2026年4月，佛州檢察長James Uthmeier形容受虐兒童被囚禁在一個「移動監獄」，被逼共用一個床鋪，並且食物不足、衛生環境惡劣，以及被剝奪教育機會和醫療照顧。2名女童遭到Stewart性侵，而2名男童向Epps告發事件卻遭毒打。報道指，犯案卡車有時會停靠貨車休息站，2名成年人下車上廁所或洗澡，卻把孩子繼續鎖在車內。