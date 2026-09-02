美國恐怖情侶拖車禁錮4童6年 不讓上學洗澡還涉性虐待

美國發生一宗恐怖虐兒案，一對情侶將兩男兩女4名兒童，禁錮在類似露營拖車的睡覺車廂裡面，他們駕著涉事卡車穿州過省並長達6年；期間不讓4名兒童洗澡和上學、毆打他們，更涉嫌性虐待他們。受害兒童年齡介乎5歲至9歲。
虐兒｜2女童遭性侵 2男童告發遭毒打
佛州檢方周二(1日)召開記者會公布案情，指拘捕了51歲的Keysha Monique Epps和其37歲未婚夫Tamra Marshon Stewart，前者來自喬治亞州阿特蘭大，後者為佛州居民。Epps是一名職業司機，載貨來往阿特蘭和佛州邁阿密。案發時間從2020年1月至2026年4月，佛州檢察長James Uthmeier形容受虐兒童被囚禁在一個「移動監獄」，被逼共用一個床鋪，並且食物不足、衛生環境惡劣，以及被剝奪教育機會和醫療照顧。2名女童遭到Stewart性侵，而2名男童向Epps告發事件卻遭毒打。報道指，犯案卡車有時會停靠貨車休息站，2名成年人下車上廁所或洗澡，卻把孩子繼續鎖在車內。
虐兒｜被灼傷無治療 女童患性傳染病
Uthmeier表示，Stewart承認對其中一名女孩3度性侵，包括一次發生在佛州奧蘭多。報道指，其中兩名兒童身體有未獲治療的灼傷，留下嚴重疤痕。另一名兒童被診斷患有性傳染疾病。報道指，調查人員指孩子長期被困在車廂內，甚至出現走路姿勢不自然的情況。他們沒有接受醫療或牙科護理，連遇上緊急情況也不送醫。其中1名女童曾因煮熟的麵條嚴重燙傷，但並未有被帶往就醫，導致留下永久疤痕。
調查人員接獲線報後展開監視，最終將4名兒童救出。Uthmeier表示，受害孩子目前已經安全，但須接受大量治療和協助。Epps和Stewart同被控2項利用家庭或監護權性侵兒童的罪名、2項猥褻或淫穢騷擾12歲以下兒童的罪名、2項未造成嚴重身體傷害的疏忽照顧兒童罪名，以及2項造成永久毀容的疏忽照顧兒童罪名。Epps被加控4項未有舉報兒童虐待罪名，Stewart則被加控2項向一名兒童噴潑液體或物質的毆打罪。