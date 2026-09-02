訂酒店網站驚揭漏洞 竟可訂英國首相府 查詢後接可疑付款連結

虛假評論 釣魚連結 成功通過系統 除了房源本身成功上架外，Which?指出研究人員亦在該頁面發布虛假住客評論，形容入住體驗「非常出色」，並聲稱最享受的是與唐寧街第一貓Larry一起玩樂。雖然Booking.com曾發訊息表示評論將由審核團隊檢查，但有關內容據稱幾乎即時獲刊登。 調查亦發現，研究團隊透過Booking.com的訊息系統向用戶發送外部網址，要求對方提供信用卡資料以確認預訂，而該連結並未被平台攔截或標示為可疑內容。Which?表示，Booking.com過往曾稱其系統有能力在懷疑涉及詐騙時封鎖相關網址，但這次測試中卻未有啟動相關措施。而直至8月27日，即房源建立約6星期後，該虛假住宿才被移除。

Which?旅遊編輯Rory Boland批評：「如果Booking.com所謂先進的人工智能系統，連唐寧街10號根本不是度假出租物業也無法辨識，那麼騙徒能夠如此輕易利用平台，也就不足為奇」，「我們竟然能夠把英國最知名的地址放上平台招租，這反映平台的審查機制明顯未能發揮應有作用」。 Which?表示，過去曾接獲大量消費者投訴，包括收到詐騙訊息，以及前往住宿地點後才發現房源根本不存在等個案。組織認為今次調查揭示了平台「系統性安全缺失」，並敦促英國通訊監管機構Ofcom介入調查。

Booking.com︰大部分虛假房源24小時偵測移除 Booking.com則反駁有關指控，強調這次屬於有限度測試，無法反映平台數以百萬計房源的實際情況。發言人強調平台有透過多重檢查程序、驗證措施及人工智能技術協助打擊詐騙，大部分虛假房源可於24小時內被偵測及移除；並指Which?建立的房源在所指期間，並非持續開放及可供預訂，因此部分自動反詐騙機制才未有被觸發。