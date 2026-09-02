美國德州小學教師1個原因 課室設「放屁角落」意外爆紅

美國德州38歲小學教師布魯薩爾(Valecia Broussard)在課室設置「放屁角落」(Fart Corner)，原意是為了改善課堂秩序，卻在社交平台意外爆紅。 美媒《People》報道，布魯薩爾有15年教學經驗，她近年注意到9至10歲的兒童在他人面前放屁不會覺得尷尬，甚至會在寫作業、削鉛筆或分組討論時放屁。她認為，雖然強忍會容易引發腸胃不適，但在當著人前大模施模地放屁也不妥。與其將正常的生理現象視為禁忌，不如教導學生們以包容態度來處理。 因此，布魯薩爾在課室設置「放屁角落」，放著多款空氣清新劑，讓學生能大方地處理生理需要，可「集中臭味」，但學生也可前往洗手間放屁。

令布魯薩爾驚喜的是，學生們反應正面，並沒尷尬或嘲笑同學，他們只須走進角落放屁，再噴上喜歡的清新劑，便可回到座位繼續學習。家長和教師對此讚不絕口，認為這是幽默、很有智慧的解決方法。

教師解釋放屁角落背後有更深的教育涵意 布魯薩爾把「放屁角落」拍成影片並分享到TikTok，迅即引發熱議，吸引數萬則留言，有網民說很有共鳴，也有人笑言希望辦公室或家中也能設置放屁角落。 布魯薩爾受訪表示，最初只是想解決教室裡的困擾，從未想過因此爆紅。她強調，放屁角落背後有更深的教育涵意，就是學生的家庭背景、學習進度以及個性等各不相同，但人人平等，應互相尊重與包容。 她說，無論採用甚麼方方式解決問題，最主要的目標是讓學生與教師在上課期間，能感到舒適自在，進而營造出和諧且積極進取的學習環境。