全球氣溫數年內料增逾1.5度 全球3100條冰川成計時炸彈

全球氣溫未來數年似乎將繼續升高，2015年各地政府簽署的《巴黎協定》，目標是要將全球氣溫升幅控制在1.5度以內，減少極端天氣影響。但聯合國環境署(UNEP)周三(2日)發表報告指，全球氣溫升幅數年內或將超過攝氏1.5度的重要門檻；將導致極端天氣增加，對生態系統、冰川和低窪沿海城市構成的壓力亦會加劇。

中國西藏和尼泊爾邊境上周發生造成逾5,000人死亡和失蹤的泥石流災難，初步認為是全球暖化導致喜馬拉雅山冰川冰崩引發。英國朴茨茅斯大學今年初發表研究報告，指當大部分冰川因暖化溶解而縮小時，全球超過3,100座冰川亦因氣溫上升等因素曾出現「冰川急湧」(surging glacier)現象，即通常緩慢移動的冰川突然急速推進，可造成洪災、雪崩及其他災害。這些冰川大部分位於高危地區如北極和亞洲喀喇崑崙山脈，喜馬拉雅山也有，它們下方有人口密集的社區和重要基建設施。