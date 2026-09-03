美軍發動新一輪打擊 稱不針對平民 伊朗婚禮遇襲5死50傷

美軍對伊朗境內的革命衛隊目標發動新一輪打擊，表示行動是要回應革命衛隊企圖襲擊霍爾木茲海峽商船及區內美軍人員。美國總統特朗普指今次打擊完全正當，警告伊朗如果報復，將遭到更猛烈及更高級別的打擊。伊朗稱美軍導彈碎片擊中正舉辦婚禮的民房，至少5人死亡，逾50人受傷，並聲稱有學校及體育館被美軍襲擊，均造成包括兒童在內的人員死亡。伊朗革命衛隊攻擊約旦、巴林及伊拉克的美軍基地報復。

美軍中央司令部指行動持續6個半小時，打擊了伊朗伊斯蘭革命衛隊的目標，包括防空陣地、雷達系統、海上資產與設施、布雷能力及通訊站點，以回應伊朗革命衛隊近期企圖襲擊霍爾木茲海峽的商船以及美國軍人，並強調從不針對平民。特朗普在社交平台發文指美軍針對伊朗的打擊，是針對伊朗在霍爾木茲海峽布設水雷，以及向美軍駐約旦基地發射導彈的回應。他聲稱目前霍峽已無水雷，已被美方完全清除或引爆；而伊朗向美軍基地的攻擊，導彈也全部被攔截。他再稱伊朗為失敗國家，指美軍今次打擊完全正當，警告對方若報復將遭更猛烈更高強度打擊。他在另一則帖文中否認試圖逼使伊朗返回談判桌，指協議被伊朗視為毫無價值，根本不在乎他們是否簽署；又指伊朗經濟正徹底崩潰，形容伊朗正在上演一場不可避免的結局，並問伊朗民眾何時奮起抗爭。