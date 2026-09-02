西藏尼泊爾泥石流｜20歲女頓失17家人包括剛出生嬰兒 校巴司機救回約50學生

上周泥石流災難造成尼泊爾不少人家破人亡，美國有線新聞網絡(CNN)記者訪問了當地受災居民。一名20歲年輕女子稱，一夕間失去了17名家人，包括父母、弟妹、祖母、叔伯、阿姨和表弟妹，當中有剛出生的嬰兒。另一名男孩也失去8名親人，最細的只有2歲大。另有學生憶述當時坐於校巴內，見到洪水從不遠處湧來，司機立即加速逃離。報道指，這名司機救回了約50名學生。

西藏尼泊爾泥石流｜為了弟弟堅強面對一切

Kopila Tamang表示，她的弟妹和表弟妹就像她的孩子，非常掛念他們。她事後曾致電眾人，但聯絡不一。她向記者說，失去那麼多親人當然難過，但與她一起生還的弟弟是其生存下去的動力，他需要人照顧。當她哭時，弟弟也哭，所以她要堅強。