西藏尼泊爾泥石流｜20歲女頓失17家人包括剛出生嬰兒 校巴司機救回約50學生

上周泥石流災難造成尼泊爾不少人家破人亡，美國有線新聞網絡(CNN)記者訪問了當地受災居民。一名20歲年輕女子稱，一夕間失去了17名家人，包括父母、弟妹、祖母、叔伯、阿姨和表弟妹，當中有剛出生的嬰兒。另一名男孩也失去8名親人，最細的只有2歲大。另有學生憶述當時坐於校巴內，見到洪水從不遠處湧來，司機立即加速逃離。報道指，這名司機救回了約50名學生。
西藏尼泊爾泥石流｜為了弟弟堅強面對一切
Kopila Tamang表示，她的弟妹和表弟妹就像她的孩子，非常掛念他們。她事後曾致電眾人，但聯絡不一。她向記者說，失去那麼多親人當然難過，但與她一起生還的弟弟是其生存下去的動力，他需要人照顧。當她哭時，弟弟也哭，所以她要堅強。
西藏尼泊爾泥石流｜校巴剛過橋 司機臨危不亂
13歲的Rojina Bhatta當時正搭校巴，稱洪水像追趕著他們一樣，十分恐怖，司機將車開得很快。其父親十分感謝司機救了他的孩子，他指很多房屋、橋和道路都沖毀，相信很多學生罹難。校巴司機受訪時稱，當時剛過了橋2分鐘，孩子見洪水湧來在車內尖叫，叫他開快些。被人稱英雄，他指其實現時心裡感到難過，因姪仔遇難，對方救回他和學生一命。姪仔與他在同一學校工作，他駕駛校巴過橋前接到姪仔的電話，並提前示警說有洪水湧來。