特朗普批評哈里夫婦不尊重王室　高興他們搬離美國(有片)

美國總統特朗普表示，對於哈里王子一家離開美國，返回英國定居感到高興，指自己並非他們的支持者。他更批評哈里夫婦不尊重王室成員，並特別點名指不喜歡梅根。
英國哈里王子和夫人梅根於8月底遷離美國並重新返回英國定居。特朗普於當地周四(2日) 表示，對此感到高興，指自己與英國國王查理斯三世及已故英女王伊莉莎伯二世有良好關係，直言「我認為他們(哈里夫婦)對待王室非常不尊重，我不喜歡這樣」，並特別點名指不喜歡梅根，「我不喜歡她的行為方式，我認為她非常不尊重人」。他又說，如果自己是英國王室成員，就不會讓他們回來。
傳梅根在英國獲得工作機會
哈里與梅根2020年移居美國，他們當時曾聲稱，是由於梅根於王室內部遭種族歧視，以及在英國被媒體過度關注、政府未能保障家人安全。至上月底忽然傳出返國居住，具體原因尚不清楚，但有傳媒指，梅根已在英國獲得一份工作機會。由於哈里夫婦已放棄正式王室職務，未來仍將維持平民身分。由於他們過去曾多次批評王室，因此他們被認為是王室中最不受歡迎的成員之一，外界預計他們的回歸之路將充滿挑戰。
President Trump said Wednesday he is "not a fan" of Prince Harry and his wife, Meghan, Duchess of Sussex, and that he's "happy" the pair left the United States to return to the U.K.— CBS News (@CBSNews) September 2, 2026
"I thought they treated the royal family with great disrespect," Trump said. "I didn't like it.… pic.twitter.com/2dy7q2mYx4