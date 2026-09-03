特朗普批評哈里夫婦不尊重王室　高興他們搬離美國(有片)

美國總統特朗普表示，對於哈里王子一家離開美國，返回英國定居感到高興，指自己並非他們的支持者。他更批評哈里夫婦不尊重王室成員，並特別點名指不喜歡梅根。

英國哈里王子和夫人梅根於8月底遷離美國並重新返回英國定居。特朗普於當地周四(2日) 表示，對此感到高興，指自己與英國國王查理斯三世及已故英女王伊莉莎伯二世有良好關係，直言「我認為他們(哈里夫婦)對待王室非常不尊重，我不喜歡這樣」，並特別點名指不喜歡梅根，「我不喜歡她的行為方式，我認為她非常不尊重人」。他又說，如果自己是英國王室成員，就不會讓他們回來。