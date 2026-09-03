男子出門被雷劈竟奇蹟無損　決定去教堂兼買彩券(有片)

美國紐約一名男子，早前出門期間突然被雷擊他大難不死，家門的門鈴攝錄機下驚險一幕，男子回過神後自行回家，住院一晚後並未被驗出現燒傷。他事後受訪時表示，會到教堂感謝上帝，並會去買彩券。

綜合報道，事發於上周四(8月27日)約4時許，紐約史泰登島(Staten Island)正遭遇強烈風暴，島民Thomas Fahmy正出門，前往見牙醫，他提著雨傘走過門外行人道，突然被閃電擊中腳部。Thomas憶述遭雷擊後，他全身出現前所未有的感覺，包括刺痛、麻木和疼痛，還感覺身體有灼熱感，他形容是這種體驗「超現實」。Thomas的門鈴攝錄機拍下了這一幕，影片顯示，門栓擊中法赫米的身體後，他倒在了地上。當他回過神後，立即起來返回家中並撥打911求助，他說：「那時，我真害怕再次被閃電擊中」。