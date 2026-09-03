神秘小島現身又消失　官方警告勿登島(有片)

加拿大卑詩省一座神秘「漂浮小島」引發關注。這片長滿樹木的陸地先是在湖中央突然出現，隨後從衛星圖像中消失，如今又被發現漂到約30公里外的岸邊。當局證實小島的存在，但警告切勿登島。
綜合報道，這座小島位於不列顛哥倫比亞省最大的淡水湖威利斯頓水庫(Williston Reservoir)。有划船人士在8月初首次在湖中央發現它，並拍下影片分享網上。小島面積約9800平方米，接近一公頃，相當於約一個加拿大橄欖球場大小。視頻顯示，一大片長滿樹木的陸地漂浮在水面上。負責管理水庫的省營企業BC Hydro發言人Bob Gammer表示，他最初看到影片時，還懷疑畫面可能由人工智能(AI)生成。不過，團隊隨後找到7月21日的衛星圖像，證實小島確實存在。奇怪的是，8月5日拍攝的新衛星圖像中，小島卻不見蹤影，一度引發外界猜測它是否沉入水中。
推斷小島由漂木堆積加上植物和樹木紮根而成
如今謎團終於解開。BC Hydro通過新的衛星圖像和飛行員目擊報告確認，小島並沒有沈沒，而是一路漂向岸邊，在距離最初位置約30公里處停下。至於小島究竟如何形成，目前仍沒有定論。Bob說，一個較可能的解釋是，漂木多年來不斷堆積，逐漸形成基底，植物和樹木隨後在上面紮根。今年夏天水庫水位升至2012年以來最高水平，可能導致這片陸地從岸邊脫離，開始漂流。
報道指，類似的漂浮島並非首次出現。美國威斯康星州奇佩瓦湖也有一座著名的「40英畝沼澤」，由泥炭地脫離湖底後漂浮形成，當地居民有時甚至要用船把它推開，以免撞上橋梁。Bob提醒，這座加拿大漂浮島並不穩定，也可能隨時斷裂，因此不建議民眾登島。他說：「如果真的找到它，千萬不要上去。」
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