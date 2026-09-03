神秘小島現身又消失　官方警告勿登島(有片)

加拿大卑詩省一座神秘「漂浮小島」引發關注。這片長滿樹木的陸地先是在湖中央突然出現，隨後從衛星圖像中消失，如今又被發現漂到約30公里外的岸邊。當局證實小島的存在，但警告切勿登島。

綜合報道，這座小島位於不列顛哥倫比亞省最大的淡水湖威利斯頓水庫(Williston Reservoir)。有划船人士在8月初首次在湖中央發現它，並拍下影片分享網上。小島面積約9800平方米，接近一公頃，相當於約一個加拿大橄欖球場大小。視頻顯示，一大片長滿樹木的陸地漂浮在水面上。負責管理水庫的省營企業BC Hydro發言人Bob Gammer表示，他最初看到影片時，還懷疑畫面可能由人工智能(AI)生成。不過，團隊隨後找到7月21日的衛星圖像，證實小島確實存在。奇怪的是，8月5日拍攝的新衛星圖像中，小島卻不見蹤影，一度引發外界猜測它是否沉入水中。