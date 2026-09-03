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出版：2026-Sep-03 11:58
更新：2026-Sep-03 11:58

中國國航客機於紐約機場被加油車扯爆油管 大量燃油洩漏險釀爆炸

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中國國航客機於紐約機場被加油車扯爆油管 大量燃油洩漏險釀爆炸

中國國航客機於紐約機場被加油車扯爆油管 大量燃油洩漏險釀爆炸

中國國際航空一架波音747-8客機，日前在美國紐約甘迺迪國際機場（JFK）地面加油時，疑因加油車突然移動扯爆加油管，令飛機部件受損及大量燃油洩漏，原定航班也被迫取消。

紐約飛北京航班取消

據網路流傳影片顯示，一輛加油車在加油管仍套在飛機時突然駛走，導致兩條加油管從中國國航747-8客機的機翼加油口被扯斷，燃油當場在停機坪四溢。

綜合傳媒報道，涉事飛機註冊號為B-2486，機型為波音747-89L，當時正準備由紐約飛到北京。

加油車突然在機翼旁移動（影片截圖） 大量燃油洩漏（影片截圖） 疑似加油車司機落車查看狀況（影片截圖） 疑似加油車司機一度離開尋求協助（影片截圖） 疑似加油車司機回到現場（影片截圖）

中國國際航空9月2日發文，稱8月31日，國航CA982航班在紐約甘迺迪國際機場地面加油時，加油車非正常移動，導致飛機相關部件損傷，航班無法按計劃執行。事件發生後，國航立即啟動相應國際航班專項預案，全力做好旅客服務保障工作。

據悉，航空安全資料庫aviation-safety.net已收錄意外，記錄顯示事故發生在8月31日美國紐約甘迺迪機場（JFK）。原因是「加油過程中加油車意外移動導致加油口損壞和燃油洩漏」。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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