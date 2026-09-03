中國國航客機於紐約機場被加油車扯爆油管 大量燃油洩漏險釀爆炸

中國國際航空一架波音747-8客機，日前在美國紐約甘迺迪國際機場（JFK）地面加油時，疑因加油車突然移動扯爆加油管，令飛機部件受損及大量燃油洩漏，原定航班也被迫取消。

紐約飛北京航班取消

據網路流傳影片顯示，一輛加油車在加油管仍套在飛機時突然駛走，導致兩條加油管從中國國航747-8客機的機翼加油口被扯斷，燃油當場在停機坪四溢。

綜合傳媒報道，涉事飛機註冊號為B-2486，機型為波音747-89L，當時正準備由紐約飛到北京。