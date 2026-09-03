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出版：2026-Sep-03 12:28
更新：2026-Sep-03 12:28

鐵騎士直撼小巴　司機忘記關門反救下一命(有片)

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鐵騎士直撼小巴，司機忘記關門反救下一命。(X)

鐵騎士直撼小巴，司機忘記關門反救下一命。(X)

哥倫比亞考卡山谷省布加市 (Guadalajara de Buga)市中心發生一宗離奇車禍，一名鐵騎士不但沒有戴安全帽，還疑似衝紅燈，直撞前方橫過路口的小巴，整個人被拋離電單車，詎料小巴司機剛好忘記關門，令鐵騎士剛好從小巴敞開的車門飛進車廂，打了個筋斗剛好落在座椅上再墮在車上通道，意外地救下他的一命。

綜合報道，事發於上周日(8月30日)下午約1時30分，在布加市中心第七街與13街口，涉事的小巴司機Inocencio Juspian表示，當時巴士通過路口時只聽到一聲巨響，回頭一看發現有個男子倒在小巴上通道，他起初還以為是車上乘客摔倒，後來才知是鐵騎士，他說，對方掙扎著站起來後只講了一句「不好意思、對不起，我沒事」，接著就下車走掉。小巴上幾根立柱和扶手都被撞壞，一張座椅脫落。

一名鐵騎士不但沒有戴安全帽，還疑似衝紅燈，直撞前方橫過路口的小巴。(X) 一名鐵騎士不但沒有戴安全帽，還疑似衝紅燈，直撞前方橫過路口的小巴。(X) 事發時，小巴司機剛好忘記關門。(X) 鐵騎士剛好從小巴敞開的車門飛進車廂。(X) 鐵騎士打了個筋斗剛好落在座椅上再墮在車上通道。(X) 鐵騎士打了個筋斗剛好落在座椅上再墮在車上通道。(X)

警方尋獲懷疑涉事電單車

布加市交通局長Mauricio Pereira表示，該名沒有戴安全帽的鐵騎士，疑似無視紅燈號誌，是否超速則仍待釐清。事件中小巴司機和乘客都沒有受傷。當局隨後走訪市內各醫療院所，沒有任何符合特徵的傷者就醫，至今仍未找到該名鐵騎士。警方事後找到一輛被棄置在路上的電單車，前輪鋼圈斷成兩截，油箱也不見了，已被帶市府停車場檢查。事發影片曝光後，多數網民都將關注「司機忘了關門，意外救了鐵騎士一命」，他們認為如果門有關上，鐵騎士直接撞擊的話，恐怕傷勢更嚴重；亦有網民直指：「司機根本沒忘記關門，是從來不會關門」。

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