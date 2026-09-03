鐵騎士直撼小巴　司機忘記關門反救下一命(有片)

哥倫比亞考卡山谷省布加市 (Guadalajara de Buga)市中心發生一宗離奇車禍，一名鐵騎士不但沒有戴安全帽，還疑似衝紅燈，直撞前方橫過路口的小巴，整個人被拋離電單車，詎料小巴司機剛好忘記關門，令鐵騎士剛好從小巴敞開的車門飛進車廂，打了個筋斗剛好落在座椅上再墮在車上通道，意外地救下他的一命。

綜合報道，事發於上周日(8月30日)下午約1時30分，在布加市中心第七街與13街口，涉事的小巴司機Inocencio Juspian表示，當時巴士通過路口時只聽到一聲巨響，回頭一看發現有個男子倒在小巴上通道，他起初還以為是車上乘客摔倒，後來才知是鐵騎士，他說，對方掙扎著站起來後只講了一句「不好意思、對不起，我沒事」，接著就下車走掉。小巴上幾根立柱和扶手都被撞壞，一張座椅脫落。