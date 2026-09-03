海中狗狗載沉載浮被救起　漁夫漁獲豐收驚呼接到「幸運星」(有片)

墨西哥有漁民早前出海到加利福尼亞州的塞德羅斯島捕漁，卻在距離海岸約1.6公里的海面上，發現一團小小身影，起初以為是海獅，靠近後才驚覺竟是一隻已經筋疲力竭的狗狗，獨自在波濤中載沉載浮，詎料漁夫將牠救起後，當日卻漁獲爆量，令他們不禁大呼接到「幸運星」。
綜合報道，漁民Arturo Chacon不時於社交平台Instagram分享他們出海捕漁的狀況，他在上月12日分享了這次事件，當日他和11名好友在當日清晨5時起出發，未幾就在海中發現狗狗，當時推斷，可能較早前曾發生雷暴，狗狗可能受驚而墮海。影片顯示，Arturo等立刻停船救援，將狗狗拉上船，決定先讓牠喝水、休息，還分了一些食物給牠，他們則繼續完成當日捕漁的工作，因此，狗
捕魚相當順利 很快載滿魚穫
令Arturo驚喜的是，在狗狗獲救後，他們當天上晝的捕魚情況相當順利，漁獲量也比平時更加豐富，罕有地在大約上午10時就已經載滿白鱸魚和黃尾魚等目標魚，讓船上的人忍不住懷疑狗狗根本就是幸運星，笑說：「牠是不是來報恩的」，原本虛弱的狗狗亦已慢慢恢復精神，開始起來、渴水甚至探索。漁民在完成當日上午的目標後亦返回港口，剛到碼頭，就立刻有人認出狗狗的主人是誰，亦把牠安全送返主人身邊。
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