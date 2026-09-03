添第6個孫獲六合彩靈感　六旬司機中4650萬元

馬來西亞首都吉隆坡一名66歲私人司機，憑借一組以家庭成員為主要六合彩號碼，堅持投注10年後，因早前家族增添了新成員，在調整組合號碼後，幸運贏得好運多多六合彩(6/58)大獎，獎金高達2394.5萬令吉(約4,650萬港元)。

多多博彩公司(Sports Toto)發文表示，這名幸運兒在過去10年一直以同一組號碼作投注，並會根據家庭情況作出調整。由於今年迎來第6個孫兒，將其中一個號碼改為「6」，這個改變將讓他贏得巨獎。在8月29日，他趁到森美蘭州女兒家時，在當地多多銷售站投注，買下號碼為3、5、6、10、20、42。