日本上皇明仁盼「身後事」從簡 盡量減少影響國民

日本傳媒披露，日本宮內廳正在重新規劃上皇明仁的葬禮形式，宮內廳相關人士透露，根據92歲的明仁本人意願，原本相當於一般告別式的「葬場殿之儀」，考慮改於皇居宮殿內舉行，整體也將較1989年昭和天皇葬禮大幅縮小。
規模料不及1989年昭和天皇葬禮
《時事通信社》報道，現年明仁目前健康狀況並無重大問題，這次討論並非因為近期病情，而是宮內廳根據明仁夫婦過去對身後事的想法，持續進行相關準備。報道指出，明仁過去曾表達，希望自己的葬儀「盡可能減少對國民生活的影響。」
宮內廳也早在2013年宣布，將依照明仁夫婦的意願，讓兩人的陵墓及葬儀採取較為簡素的形式。根據宮內廳相關人士說法，未來明仁「葬場殿之儀」的舉辦地點，目前正朝著皇居宮殿內的「松之間」等場所規劃。
報道指出，宮內廳同時希望選擇不容易受到天候突然變化影響、並能確保與會者安全的室內場所，若最終確定於宮殿內舉行，參加人數勢必大幅下降，葬儀規模也將與過去皇室大型國葬形成鮮明對比。
報道表示，1989年昭和天皇逝世後，其葬禮中的「葬場殿之儀」，以及屬於國家儀式的「大喪之禮」，都在東京新宿御苑舉行。當時來自日本國內外的參加者約有1萬人，場面相當盛大。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章
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