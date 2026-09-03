日本上皇明仁盼「身後事」從簡 盡量減少影響國民

日本傳媒披露，日本宮內廳正在重新規劃上皇明仁的葬禮形式，宮內廳相關人士透露，根據92歲的明仁本人意願，原本相當於一般告別式的「葬場殿之儀」，考慮改於皇居宮殿內舉行，整體也將較1989年昭和天皇葬禮大幅縮小。

規模料不及1989年昭和天皇葬禮

《時事通信社》報道，現年明仁目前健康狀況並無重大問題，這次討論並非因為近期病情，而是宮內廳根據明仁夫婦過去對身後事的想法，持續進行相關準備。報道指出，明仁過去曾表達，希望自己的葬儀「盡可能減少對國民生活的影響。」