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出版：2026-Sep-03 13:34
更新：2026-Sep-03 13:34

西藏尼泊爾泥石流｜大量巨魚沖入印度北部 有人食用後不適（有片）

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西藏尼泊爾泥石流｜大量巨魚沖入印度北部 有人食用後不適

西藏尼泊爾泥石流｜大量巨魚沖入印度北部 有人食用後不適

尼泊爾與大陸西藏邊境8月26日爆發泥石流，兩地傷亡慘重，大量體型龐大、外觀奇怪的魚類，被沖進印度北部比哈（Bihar），有印度人食用後身體不適。當地政府緊急呼籲居民，不要食用河流內陌生魚類。

比哈邦漁業部長籲勿食用 或引致肚痛嘔吐

綜合外國傳媒報道，比哈邦乳業、畜牧資源及漁業部長Nand Kishor Ram在9月2日緊急呼籲當地人，不要食用隨尼泊爾洪水流入境內的「不知名」魚類，以免引發疾病。他指出，這些魚的外觀與當地常見魚種明顯不同，並警告食用後可能造成肚痛、嘔吐及呼吸困難，甚至可能引發感染。

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當局同時呼籲當地漁民，不要捕捉及販售這些魚類，以免疑似受污染的魚被送上餐桌。政府也要求居民，如果發現這類陌生魚種，應立即向所在地區的漁業官員或地方行政機關通報。

惡劣環境增風險

比哈邦政府在公告中解釋，洪水期間，池塘、河流、湖泊及水庫中的魚類可能由棲息地沖走，隨著洪水擴散到大範圍區域，這些魚可能長時間接觸露天溝渠、死亡動物、腐敗及分解中的有機物，惡劣環境可能增加魚類受到細菌、病毒及真菌污染的風險。官方提醒，如果市民曾食用洪水中捕獲的魚，之後出現異常症狀包括嘔吐、肚瀉、胃痛、頭暈、呼吸困難等異常症狀，要盡速求醫。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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