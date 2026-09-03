美國林肯號航行286日終靠岸 鏽漬斑斑停泊泰國

林肯號過去數月是美軍在霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）封鎖行動的重要力量，長時間在海上執行任務。如今抵達泰國後，航艦外觀可以看到明顯鏽蝕金屬及油漆剝落，與服役時整齊亮眼的軍艦形象形成強烈對比。

綜合外國傳媒報道，這艘尼米茲級航母停靠泰國春武里府林查班港（Laem Chabang），艦上美軍官兵陸續下船休整。林肯號先前在荷莫茲海峽附近執行任務，創下連續286日未有完整港口停靠紀錄，上個月才由「華盛頓號」（USS George Washington）接替。

在海上部署近9個月、支援美伊戰爭的美軍核動力航空母艦「林肯號」（USS Abraham Lincoln），在昨日（9月2日）抵達泰國休整，外界赫然發現，該艦船身鏽跡斑斑、油漆剝落，清楚留下長期部署的痕跡。

美軍被禁往紅燈區

第3航艦打擊群司令Robert E. Loughran表示，這次靠港對長期執勤的官兵而言是難得的喘息機會，「我們抵達林查班，為水兵及海軍陸戰隊員提供了一個應得的休息與重新充電機會。」約5,000名官兵被美國禁止前往部份有如街6巷(Soi 6)等紅燈區，同時水上活及大麻美國亦被禁止。

林肯號靠港之前，艦上官兵的生活困境已引發外界關注，有媒體曾披露艦上一度出現食物供應短缺，還有官兵因長期與家人分離，心理狀態形成壓力，甚至傳至少1名水手跳海。