被流放300公里大象Sulong入住國家公園　結束流浪生涯(有片)

馬來西亞吉蘭丹州早前一隻野生大象Sulong Chali被當局捕捉後「流放」到了300公里外霹靂州北部的一處森林，兩星期後被發現負傷走了200公里、疑似踏上返鄉之旅，近日亦成功進入原棲息地吉蘭丹州範圍，牠隨後被當局再轉移至登嘉樓國家公園，重返適合野生大象棲息的天然森林環境，並有獸醫治療，結束流浪的生活。

綜合報道，Sulong已經成功返回原棲息地吉蘭丹州範圍，但當局為免牠再與人類起衝突，決定再將牠轉移至隔鄰登嘉樓州收容大象的登嘉樓國家公園。馬來西亞半島野生動物保護及國家公園局(PERHILITAN)發文表示，當局自8月17日起密切監測Sulong的活動及身體狀況，包括其右腳傷勢，並在評估其安全、所在地點及健康狀況後，於8月30日在宜力東西大道一帶成功重新捕捉Sulong，於9月1日在警方的支援下，並在兩頭誘導象「Rambai」及「Cheri」的協助下，在峇都墨林當(Batu Melintang)接走Sulong。當局在整個遷移行動中，一直監測Sulong的情況，並為牠提供獸醫治療。其右腳傷勢目前呈正面康復進展，後續治療將依據獸醫官的評估繼續進行。