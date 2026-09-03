LG會長被養母申請「斷絕母子關係」 首爾法院駁回

南韓LG集團家族繼承風波再成熱話，現年48歲的LG集團會長具光謨，遭已故養父、前會長具本茂的遺孀金英植申請，要求法院解除兩人的法律收養關係，首爾家庭法院今（9月3日）判決，駁回金英植訴求。

《韓聯社》報道，法官表示，金英植提出的訴訟要求不予支持，法院並未在庭上公開具體判決理由。報道指出，這系「解除收養」官司源自LG家族長達數年的遺產爭議，具光謨原本是具本茂弟弟、希成集團會長具本能的親生兒子，由於具本茂唯一親生兒子意外身亡，為了延續LG集團的接班安排，具本茂在2004年依照LG長子繼承傳統，將當時的姪子具光謨收養為子。