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出版：2026-Sep-03 15:31
更新：2026-Sep-03 15:31

LG會長被養母申請「斷絕母子關係」 首爾法院駁回

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LG集團會長具光謨。（圖／美聯社）

LG集團會長具光謨。（圖／美聯社）

南韓LG集團家族繼承風波再成熱話，現年48歲的LG集團會長具光謨，遭已故養父、前會長具本茂的遺孀金英植申請，要求法院解除兩人的法律收養關係，首爾家庭法院今（9月3日）判決，駁回金英植訴求。

《韓聯社》報道，法官表示，金英植提出的訴訟要求不予支持，法院並未在庭上公開具體判決理由。報道指出，這系「解除收養」官司源自LG家族長達數年的遺產爭議，具光謨原本是具本茂弟弟、希成集團會長具本能的親生兒子，由於具本茂唯一親生兒子意外身亡，為了延續LG集團的接班安排，具本茂在2004年依照LG長子繼承傳統，將當時的姪子具光謨收養為子。

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具本茂親生仔身亡 具光謨繼承大部分LG股份

2018年具本茂去世後，具光謨繼承父親持有的大部分LG股份，成為集團最大股東。然而，家族爭議並未因此落幕。2023年，金英植與兩名女兒、LG福祉財團代表具姸京及具姸秀共同訴訟，爭取重新分配具本茂留下的遺產。官司進行期間，金英植又於2024年11月另外提出解除收養關係，將家族繼承糾紛進一步推向法院。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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