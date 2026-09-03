美財政部發行印有特朗普肖像1美元硬幣 遭質疑違法

美國財政部周三(2日)發行印有總統特朗普肖像的1美元硬幣，這批為紀念美國建國250周年鑄造的硬幣將在市面流通，但因在世總統不得出現在美國貨幣的聯邦法律規定，引發輿論對這批流通貨幣合法性的質疑。

傳媒報道，一卷25枚的特朗普肖像1美元硬幣售價為61美元，較面額溢價144%，另有100枚裝硬幣袋，售價為154.50美元。

財政部最初宣布發行特朗普肖像硬幣計劃時，外界並不清楚這些硬幣是否具有流通貨幣價值，還是純粹作為紀念品發行。美國鑄幣局則指，這些硬幣「也會於市面流通」。