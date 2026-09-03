美財政部發行印有特朗普肖像1美元硬幣 遭質疑違法

美國財政部周三(2日)發行印有總統特朗普肖像的1美元硬幣，這批為紀念美國建國250周年鑄造的硬幣將在市面流通，但因在世總統不得出現在美國貨幣的聯邦法律規定，引發輿論對這批流通貨幣合法性的質疑。
傳媒報道，一卷25枚的特朗普肖像1美元硬幣售價為61美元，較面額溢價144%，另有100枚裝硬幣袋，售價為154.50美元。
財政部最初宣布發行特朗普肖像硬幣計劃時，外界並不清楚這些硬幣是否具有流通貨幣價值，還是純粹作為紀念品發行。美國鑄幣局則指，這些硬幣「也會於市面流通」。
特朗普肖像貨幣被質疑違法
讓特朗普肖像出現在具有流通貨幣價值的硬幣上，可能違反聯邦法律。根據法律規定，在世的美國總統肖像不得出現在美國貨幣上。
特朗普在第二任期屢次打破慣例，也不顧法律挑戰。例如，將自己的名字加到「甘迺迪表演藝術中心」(Kennedy Center for the Arts)上，又動工拆除白宮東翼，以騰出空間興建新的宴會廳等。
特朗普推動將其肖像及姓名放上美國貨幣
新發行的1美元硬幣一面印有特朗普肖像，並刻有Liberty(自由)及In God We Trust(我們信仰上帝)等字樣，亦標示「1776－2026」，象徵美國獨立250周年。
硬幣另一面採用美國總統印章的變體圖案，一隻老鷹抓著箭和橄欖枝，胸前覆蓋一面盾牌，盾牌上有「250」字樣。
這是特朗普推動將其肖像及姓名放上美國貨幣的最新一步。今年5月，財政部長貝森特表示，正推動發行一張印有特朗普肖像的250美元新鈔，但承認這項計劃需要國會通過修例。
今年3月，財政部宣布，紙鈔上很快將印上特朗普的簽名，將再次成為現任總統出現在貨幣上的先例。
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