國際分析｜伊戰半年四方面影響世界 特朗普真的不擔心中期選舉？

美國與以色列對伊朗發動軍事打擊已過去半年，美伊從激烈衝突到不斷在「非戰非和」局面僵持，一時停手似準備講和，但旋即又互轟，更陷無限循環。這場戰事至少在四方面影響世界，包括引發能源及航運危機、拖累全球經濟增長、嚴重衝擊中東格局，同時亦進一步破壞美國跟盟友的關係。美國總統特朗普最新揚言其伊朗策略，並沒有受中期選舉影響，但恐難以令人信服。 美伊衝突半年歷經四階段 回顧已持續半年的美伊衝突，其可分為四階段。首階段是激烈衝突。美國聯同以色列於2月28日對伊朗發動大規模軍事打擊。伊朗時任最高領袖哈梅內伊及多名高官、將領在空襲中身亡。在其後個多月，美以高強度打擊伊朗導彈、防空系統、海軍及核設施等，試圖速戰速決。伊朗則攻擊美國在中東的多處軍事基地和其他設施以及以色列目標，並管控霍爾木茲海峽。

第二階段是邊打邊談。4月7日，美方宣布暫停對伊空襲；同月11日，雙方在巴基斯坦首都伊斯蘭堡開啟首輪談判，但無果而終。美國隨即宣布對伊朗實施海上封鎖。在之後兩個多月裡，美伊在斡旋方安排下繼續接觸，雙方名義上處於停火狀態，但實際仍有低烈度交火。6月18日，美伊遠程簽署諒解備忘錄，承諾結束軍事行動、推動霍爾木茲海峽重新開放，並為達成最終協議設置60天談判期。 第三階段，衝突再起。諒解備忘錄簽署僅約一周，美國就以伊朗襲擊商船為由，重啟對伊軍事打擊。至7月底，雙方進行了多輪互襲，烈度較第二階段明顯提高，但未達到第一階段水平。第四階段是經濟施壓。進入8月以後，美伊軍事上未發生直接衝突，維持對峙局面。美國將施壓重點轉向石油禁運和金融制裁，並於8月24日公佈對伊朗所謂「經濟孤立」的新一輪制裁措施；但當外界認為美國放棄了軍事選項，雙方近日又再連日互炸。

能源與航運危機衝擊全球經濟 這場拖拖拉拉的戰事，給世界及中東地區帶來多重影響。首先是全球能源供應被嚴重擾亂，戰事對世界「能源咽喉」霍爾木茲海峽的航運造成巨大衝擊，商船通過量從戰前的日均130至140艘，降至目前的個位數，降幅逾90%。海峽通航受阻推高國際油價，倫敦布倫特原油期貨價格從2月底戰事爆發前的每桶約70美元大幅上漲，曾一度突破每桶126美元，目前仍維持在較高水平。世界銀行6月曾預計，若能源供應持續中斷並伴隨金融市場風險，今年全球經濟增長可能只有1.3%。路透社評論稱，伊朗戰事造成的危機可能「只是剛開始」。

中東安全秩序出現新變化 戰事的另一影響，是令部分中東國家尋求自主的步伐加快，因海灣多國已認清美國所謂「安全承諾」不一定兌現、有美軍駐紮也不代表安全，甚至反而招致安全風險，因美國不顧盟友利益發動戰爭，令駐有美軍的盟友被報復。在此背景下，沙特阿拉伯、土耳其及巴基斯坦簽署《麥加共同防務協議》，可見戰事推動區內國家邁向自主防衛，令中東安全秩序正轉向「小多邊」的新組合。 伊朗反而獲得新籌碼 戰事的第三個影響，是令伊朗戰略自信增強。儘管伊朗常規軍事力量在戰事中被削弱，但其非對稱作戰能力卻獲加強。同時，伊朗透過控制霍爾木茲海峽抬高美國戰爭成本，確認那是與美國持續對抗的「重要籌碼」。

美國軍力與盟友關係受考驗 最後一個影響關乎美國及其盟友。美國被指決策隨意、缺乏清晰戰略，從阿富汗戰爭到伊拉克戰爭，再到如今的伊朗戰事，美國長久問題是容易發動戰爭、善於精準打擊，但往往出現戰略失敗，令戰事難以收場。美國軍工體系亦難以承受持續的高強度消耗，林肯號航母逾期部署、條件惡劣，多名士兵精神崩潰試圖跳海；愛國者及薩德防空系統攔截彈大量消耗，美軍彈藥庫存日益吃緊——戰事展露了美國軍工體系缺乏支撐長期消耗戰所需的低成本、規模化生產和快速補充能力。

一意孤行的戰事，令美國盟友漸行漸遠，而海灣國家在美伊戰事中了解到，單獨依賴美國提供安全保障並不可靠。在美國要求盟友派遣軍艦到霍爾木茲海峽護航時，被德國、西班牙、意大利、澳洲及日本等或明確拒絕或冷處理，加上西班牙、法國等歐洲國家限制或拒絕美軍使用其領空及聯合軍事基地，令人關注美國的政治號召力已明顯下降。 有評論認為，美國政府當初發動對伊戰事的目的，被指是想塑造強勢形象，亦有批評者認為，華府某程度上被面對政治壓力的以色列總理內塔尼亞胡牽著走，現卻變成爛攤子。

特朗普難擺脫選舉政治考量 特朗普最新在白宮見記者時，提及今輪重啟對伊朗的軍事行動不會持續太久；他否認中期選舉會影響他對伊朗的策略，指自己並無參選，只是為共和黨助選，並指共和黨也支持不能讓伊朗擁有核武。但畢竟中期選舉某程度上亦是對總統施政的公投，路透社/益普索民調顯示，特朗普支持率已跌至33%。共和黨的基本盤或許不會動搖，但若伊朗戰事持續拖累油價及民生，搖擺選民對特朗普的不滿，很可能反映在對共和黨候選人的支持度上。一旦失去眾議院或參議院控制權，特朗普未來兩年的施政空間將大受限制。