諾貝爾化學獎得主白川英樹病逝享年90歲 推翻「塑膠不導電」定律

2000年諾貝爾化學獎得主、日本筑波大學名譽教授白川英樹，8月24日病逝，享年90歲。家屬表示，白川英樹罹患癌症，生前曾在橫濱市內的醫院接受治療。葬禮已由家屬低調舉行，目前沒有舉辦追思會等計劃。
《朝日新聞》報道，白川英樹最為人熟悉的成就，是帶領科學界突破「塑膠不會導電」的認知，推動「導電性高分子」的開發。這項研究不只是改寫材料科學，更為現代資訊科技發展打開重要大門。
導電塑膠應用於手機等電子產品
白川英樹1936年出生於東京，曾在東京工業大學主修化學。擔任該校助教期間，他發現原本只能以粉末形式合成的「聚乙炔（Polyacetylene）」，可以透過新的方法製作成薄膜。更重要的是，他進一步透過化學處理，成功讓這種塑膠材料具備導電能力。這項突破，挑戰當時人們對塑膠材料的基本認知。導電性高分子具有重量遠低於金屬等優勢，後來逐漸應用於各種電子科技領域，包括手機等電子產品的零件。
這項材料技術也被視為現代資訊科技發展的重要基礎之一，2000年，白川英樹與其他研究者因在導電性高分子領域的重大貢獻，共同獲得諾貝爾化學獎，他得獎後非常淡定，曾直言「日本太愛為諾貝爾獎大肆喧鬧」。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章
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