諾貝爾化學獎得主白川英樹病逝享年90歲 推翻「塑膠不導電」定律

2000年諾貝爾化學獎得主、日本筑波大學名譽教授白川英樹，8月24日病逝，享年90歲。家屬表示，白川英樹罹患癌症，生前曾在橫濱市內的醫院接受治療。葬禮已由家屬低調舉行，目前沒有舉辦追思會等計劃。

《朝日新聞》報道，白川英樹最為人熟悉的成就，是帶領科學界突破「塑膠不會導電」的認知，推動「導電性高分子」的開發。這項研究不只是改寫材料科學，更為現代資訊科技發展打開重要大門。