WMO：厄爾尼諾料40年來最強 持續至明年2月 受極端天氣纏繞至明年

聯合國旗下的世界氣象組織(World Meteorological Organization，WMO)周四(3日)警告，預測今年的厄爾尼諾現象將持續增強，直至2027年，並可能發展至有記錄以來最強程度，令極端天氣持續至明年的風險升高。WMO指出，受到異常溫暖的太平洋海水影響，厄爾尼諾現象有接近100%機率將持續至明年2月。 WMO在聲明中表示，作為厄爾尼諾現象強度的核心指標，赤道太平洋中東部的海面溫度，已較常年平均水平高出攝氏1.5至2度以上，並在7月下旬至8月中旬繼續攀升，每周平均值最高偏離常年水平超過2.5度，顯示厄爾尼諾現象正在增強。而海洋次表層部分區域的溫度更加較平均水平高出超過8度，這種異常熱量積聚，為厄爾尼諾繼續增強提供了強大動力。WMO總幹事紹洛指出，若厄爾尼諾現象目前的發展趨勢持續，便可能成為WMO有觀測記錄以來最強，「偏離我們過去40年的紀錄」。

厄爾尼諾屬周期性自然現象 厄爾尼諾屬周期性自然現象，是因由東吹向西的信風(trade winds)減弱或由西吹向東，使原本積聚在西太平洋的溫暖海水向東移動，導致東太平洋海面溫度升高。當海面異常高溫持續數月，便可能導致區域出現更多風暴及雲層，進而對全球大氣產生連鎖效應，例如部分地區變得更炎熱乾燥等。此外，厄爾尼諾通常每2至7年發生一次，並可持續長達12個月，常在拉丁美洲引發強降雨及乾旱。

超強厄爾尼諾將顯著改變全球多地的降雨、溫度和大氣環流模式 WMO預測，今年的厄爾尼諾將於年底達到高峰，但其影響將持續至明年，之後可能推升全球氣溫。WMO並指，超強厄爾尼諾將顯著改變全球多個地區的降雨、溫度和大氣環流模式，增加洪澇、乾旱和極端高溫的風險。今年的厄爾尼諾現象已對熱帶地區的漁農產品供應造成衝擊，導致中美洲「乾旱走廊」陷入嚴重糧食危機。巴拿馬、洪都拉斯、薩爾瓦多、厄瓜多爾等中美洲國家近期宣布，因厄爾尼諾導致乾旱而進入緊急狀態。

除了WMO，美國國家海洋及大氣總署(NOAA)早前亦預測，今年的厄爾尼諾有69%機率將成為有記錄以來最強一次，預計到10月至12月達到高峰，目前已在全球各地引發乾旱、強降雨等極端天氣。 全球暖化進一步加劇厄爾尼諾的影響 專家指出，全球暖化會進一步加劇厄爾尼諾的影響。其中，較溫暖的大氣能容納更多水氣，因此厄爾尼諾帶來的降雨可能變得劇烈。此外，氣候變化會導致土壤更加乾燥，讓受到厄爾尼諾影響而出現乾旱的地區情況惡化。