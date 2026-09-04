日本國寶佛足石被潑油｜五熊繳50萬日圓獲釋　坦言無知向日本道歉

台灣藝人「五熊」蔡頤榛（本名蔡宜臻）4月到日本旅行時，向日本奈良市國寶「佛足石」潑油，因違反《文化財保護法》於8月再度入境日本時被捕，她證實於9月2日繳交50萬日圓（約25,149港元）罰款後獲釋，昨日（9月3日）為自己的無知和行為向台灣與日本道歉。
五熊發文表示，「9月2號的傍晚，我結束了在日本的相關調查程序，我已被釋放。這次的事件，因為自己的無知和行為，冒犯到日本藥師寺 以及對日本社會造成的困擾和傷害，我在此鄭重地向全日本以及藥師寺所有受到影響的人，表達最深的歉意。對不起。」
她提到，在日本接受調查的期間，除了配合相關單位的調查並如實說明，也深深地明白無論當時是出於甚麼想法和動機，都應該更加的細膩，要更多的去了解不同國家的文化、歷史和法律。特別是具有重要歷史及文化價值的文化財產，「對於自己的愚昧無知，我沒有任何藉口。我也會持續的向藥師寺表達歉意與謝罪。」
承諾記住教訓 承諾不會再犯
五熊最後表示，「在此，我也想向台灣道歉，很抱歉，我做出了非常不好的示範，也讓台灣的社會大眾因此受到許多討論與影響，讓你們擔心了！ 對不起！」她明言會記住這次的教訓，也對日本承諾不會再犯，並感謝大家的包容。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章
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