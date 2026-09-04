日本國寶佛足石被潑油｜五熊繳50萬日圓獲釋　坦言無知向日本道歉

台灣藝人「五熊」蔡頤榛（本名蔡宜臻）4月到日本旅行時，向日本奈良市國寶「佛足石」潑油，因違反《文化財保護法》於8月再度入境日本時被捕，她證實於9月2日繳交50萬日圓（約25,149港元）罰款後獲釋，昨日（9月3日）為自己的無知和行為向台灣與日本道歉。

五熊發文表示，「9月2號的傍晚，我結束了在日本的相關調查程序，我已被釋放。這次的事件，因為自己的無知和行為，冒犯到日本藥師寺 以及對日本社會造成的困擾和傷害，我在此鄭重地向全日本以及藥師寺所有受到影響的人，表達最深的歉意。對不起。」