法國起龍珠主題公園？ 東映動畫：不知情沒授權

法國與沙特阿拉伯同意在巴黎西北近郊的塞日蓬圖瓦斯耗資60億歐元(約548億港元)興建3座全新主題樂園，當中最大賣點是建造全球第二座以日本傳奇動漫《龍珠》為主題的樂園。全球首座《龍珠》主題樂園已於2024年官方宣布落戶沙特首郊外的Qiddiya City。

法國傳媒日前報道，指法國將與沙特阿拉伯合作，於巴黎近郊興建日本人氣動漫《龍珠》的主題公園。惟持有《龍珠》版權的日本東映動畫公司近日發聲明，表示沒有授權，對有關項目亦不知情。

東映針對「法國決定興建龍珠主題樂園」的報道，強調該公司並未授予任何授權，且不掌握相關事實。東映指出，傳媒在報道中所用的主題樂園想像圖，來自東映2024年3月宣布興建「龍珠主題公園」時發布的素材，該公園設於沙特奇迪亞市，而非巴黎近郊。

傳媒早前報道，法國總統府8月25日發布聲明，表示總統馬克龍在沙特王儲薩勒曼訪問巴黎期間簽署了合作備忘錄，內容包括將由沙特主權財富基金旗下的奇迪亞投資公司（Qiddiya Investment Company）出資約60億歐羅（約548億港元），在巴黎近郊興建3座主題樂園，其中一個主題樂園為「日本動漫主題樂園」，沒有提到具體IP名稱。但法國官員聲稱「龍珠要來法蘭西島」、「規模媲美迪士尼」，加上馬克龍的顧問提及兩國首腦對《龍珠》的喜愛，故當地傳媒均以「龍珠主題樂園落戶巴黎」作報道。