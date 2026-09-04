伊朗局勢︱美涉空襲婚禮現場致5死70傷 萬斯極其懷疑：有時難免意外

伊朗國營傳媒報道，美軍在當地星期二對伊朗南部多地發動空襲，波及霍爾木茲甘省庫赫斯塔克一個婚禮現場，再多1名女子死亡，令事件增至5死近70人受傷。美國副總統萬斯在白宮記者會表示，美方非常關注事件，目前正在調查，目前尚無任何確切信息；但他同時表示，對伊朗傳媒的報道非常懷疑，強調美軍與伊朗軍方不同，在衝突中不會針對平民，「但有時難免會發生意外」。萬斯未有提及責任問題，只表示如果發現美軍犯錯，會汲取教訓和改善。
強調美軍不會針對平民
有華府官員表示，當局正檢視婚禮是否由美軍襲擊直接引致，抑或是被伊朗的防空或攔截導彈等波及。有軍事專家分析現場圖片，認為較大機會是被正接命中攻擊，而非被彈藥波及的二次傷害，又認為涉及的彈藥較大機會屬於美國武器，而非伊朗防空導彈的失誤。
伊朗停攻商船才會談判
萬斯又表示，不認同目前美國和伊朗正處於「戰爭」，強調華府在個多月前已經結束對伊朗的大規模作戰行動，目前集中確保伊朗不能干擾石油運輸，已逐漸減低伊朗攻擊船隻對全球能源市場造成的影響。至於何時能真正結束衝突，萬斯說伊朗必須先暫停攻擊霍爾木茲海峽的商船，否則美國不會與伊朗談判。
伊朗軍方表示，當地星期四使用導彈和無人機打擊美軍位於科威特和阿聯酋境內的基地，其中科威特基地造成通信系統和戰鬥機機庫受損，揚言會繼續對美軍襲擊作出回應，直至取得最終勝利並懲罰侵略者。伊斯蘭議會國家安全和外交政策委員會主席阿齊茲表示，伊朗已向美方展示將威脅轉化為可信威懾的能力，又稱未經伊朗同意，霍爾木茲海峽不會開放。
訂閱 《am730》 電子報每周精選內容直送收件箱📧 掌握重要新聞資訊📈 財經投資🤖AI科技生活 🍽 美食玩樂 🛍 消費優惠 📰 城中熱話 提交代表本人同意接收am730所發出的推廣電郵，你可查閱本網站的私隱政策。