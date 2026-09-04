伊朗局勢︱美涉空襲婚禮現場致5死70傷 萬斯極其懷疑：有時難免意外

伊朗國營傳媒報道，美軍在當地星期二對伊朗南部多地發動空襲，波及霍爾木茲甘省庫赫斯塔克一個婚禮現場，再多1名女子死亡，令事件增至5死近70人受傷。美國副總統萬斯在白宮記者會表示，美方非常關注事件，目前正在調查，目前尚無任何確切信息；但他同時表示，對伊朗傳媒的報道非常懷疑，強調美軍與伊朗軍方不同，在衝突中不會針對平民，「但有時難免會發生意外」。萬斯未有提及責任問題，只表示如果發現美軍犯錯，會汲取教訓和改善。

強調美軍不會針對平民

有華府官員表示，當局正檢視婚禮是否由美軍襲擊直接引致，抑或是被伊朗的防空或攔截導彈等波及。有軍事專家分析現場圖片，認為較大機會是被正接命中攻擊，而非被彈藥波及的二次傷害，又認為涉及的彈藥較大機會屬於美國武器，而非伊朗防空導彈的失誤。

伊朗停攻商船才會談判

萬斯又表示，不認同目前美國和伊朗正處於「戰爭」，強調華府在個多月前已經結束對伊朗的大規模作戰行動，目前集中確保伊朗不能干擾石油運輸，已逐漸減低伊朗攻擊船隻對全球能源市場造成的影響。至於何時能真正結束衝突，萬斯說伊朗必須先暫停攻擊霍爾木茲海峽的商船，否則美國不會與伊朗談判。