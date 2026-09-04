北韓軍事工廠7月爆炸 三名技術人員涉偷運原料自製武器被拘捕

報道指出，事故地點位於與鐵山郡軍工廠有關聯的一個秘密作業場所。遭拘留的3人皆為軍工廠核心技術人員，負責精密化學及機械設備等工作。他們涉嫌長期將受嚴格管制的軍需原料及精密金屬零件少量偷運出廠，並在其他地點自行製造火藥及射擊武器。

南韓獨立媒體《Sand Times》9月2日引述熟悉北韓內情消息人士報道，北韓主要軍事生產基地、平安北道鐵山郡一座軍事工廠7月發生爆炸意外，3名技術人員涉嫌私自挪用工廠原料，在秘密場所製造火藥及槍械時引發爆炸，事發後遭軍方機關拘留，並引發當局大規模清查。

擬供應錢主牟取暴利

消息人士表示，這些私製武器原本打算流入民間市場，作為民間自衛或狩獵用途販售，也可能出售給北韓富裕階層、俗稱「錢主（Donju）」的商人，以牟取暴利。

然而，由於秘密工坊缺乏安全設備，技術人員在處理化學原料時未能控制反應，最終引發劇烈爆炸，不僅造成場所及周邊設施嚴重毀損，巨大的爆炸聲與火勢也驚動當局，使非法製造武器的據點曝光。

事故發生後，北韓軍方立即對鐵山郡一帶軍需設施發布最高級別警戒，封鎖通往工廠的道路，並派遣武裝軍保衛人員進駐，將受傷的技術人員拘留調查。同時，軍工廠技術人員及物資管理人員也成為重點調查對象，所有人員進出及原料調度均受到更嚴密監控。