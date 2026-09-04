西藏尼泊爾泥石流｜尼水電廠兩工人被困隧道9日 奇蹟獲救生還(有片)

尼泊爾從特耳蘇里3A水力發電廠被泥漿和瓦礫掩埋的隧道中，救出兩名分別30歲和45歲的水力發電廠工人(路透社)

中國西藏和尼泊爾上月26日發生邊境嚴重泥石流，兩地合共增至超過1300人遇難，5600多人失蹤，尼泊爾救援隊伍至今找到超過1290具遺體，另外有5000多人失蹤，洪災發生9日災場傳出好消息。尼泊爾當局今早從特里蘇里3A水力發電廠（Trishuli 3A Hydropower Plant）被泥漿和瓦礫掩埋的隧道中，救出兩名分別30歲和45歲的水力發電廠工人，兩人獲救時清醒，是洪災以來首次有被困者活着救出。

兩人分別是尼泊爾電力局機械工頭Sanjay Shah及機械監督Kabir Maharajan。據指搜救團隊在隧道內挖掘了50至60米深的土石障礙，並在行動前聽見內部傳來微弱的回應聲。不到一小時後，救難人員便順利將兩人救出。

當局發布的影片顯示，救援人員將其中一名男子從布滿泥濘的洞口救出，救援人員扶他站起來。另一名男子全身都是泥漿，由救援人員用擔架抬走，二人被救出送往醫院時，在場者均鼓掌歡呼。一人目前情況穩定，另一人則在加護病房接受治療。

特里蘇里3A水力發電站項目最少557名工人在泥石流中失蹤，估計115人被困在主要隧道內，救援人員正加緊搜救其他失蹤者。通訊部長表示，仍然有望救出更多生還者，搜救工作仍在進行。