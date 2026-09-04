白宮網站推遊戲宣傳特朗普政策　人權組織轟「拿人命開玩笑」

網站有5款遊戲，當中兩款涉及特朗普政府的邊境政策，分別為《Rio Run》及《Build the Wall》。當中《Rio Run》為改編自經典遊戲《貪食蛇》，據白宮簡介玩家為在美墨邊境的格蘭河（Rio Grande）抓捕潛在的偷渡者；改編自《俄羅斯方塊》的《Build the Wall》則在簡介中表示「保護邊境，抵禦湧入的人潮」；另外一款遊戲《Trump Savings Tycoon》則要求玩家收集空中飄浮的鈔票，存入專為2025年至2028年出生孩童設立、內含1,000美元（約7,800港元）開戶存款的「特朗普賬戶」。

白宮在社群媒體上發布了一系列影片，惡搞Xbox、PlayStation和任天堂（Nintendo）GameCube、世嘉（SEGA）的開機畫面，以此宣布推出遊戲。當中世嘉的標誌變成了「MAGA」，即特朗普的競選口號「讓美國再次偉大」。白宮在一份聲明中表示，本屆政府正全力以赴地探索創新方法，以能夠引起每一位美國人共鳴的方式講述總統的成就。

白宮推出的遊戲引來人權組織的批評。位於德州伊格爾帕斯（Eagle Pass）人權組織Frontera Federation聯合主任Amerika Garcia Grewal向法新社表示不滿，怒斥白宮多年來一直在拿人命開玩笑，現在甚至製作成電子遊戲，令人感到噁心。