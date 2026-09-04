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出版：2026-Sep-04 14:40
更新：2026-Sep-04 14:40

白宮網站推遊戲宣傳特朗普政策　人權組織轟「拿人命開玩笑」

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白宮網站推出5款改編自經典作品的遊戲。(白宮截圖)

白宮網站推出5款改編自經典作品的遊戲。(白宮截圖)

美國白宮在周四（3日）推出一個帶有「讓美國再次偉大」（MAGA）元素的遊戲網站，將特朗普政府的政策轉化為遊戲。玩家可以在遊戲中體驗驅逐移民、建造邊境圍牆、改善學校午餐的質素，以及操作專為兒童設立的投資賬戶。此舉引發人權組織強烈不滿，批評官方「拿人命開玩笑」。

《Trump Savings Tycoon》。(白宮影片截圖) 改編自《俄羅斯方塊》的《Build the Wall》。(白宮影片截圖) 當中《Rio Run》為改編自經典遊戲《貪食蛇》。(白宮影片截圖)

網站有5款遊戲，當中兩款涉及特朗普政府的邊境政策，分別為《Rio Run》及《Build the Wall》。當中《Rio Run》為改編自經典遊戲《貪食蛇》，據白宮簡介玩家為在美墨邊境的格蘭河（Rio Grande）抓捕潛在的偷渡者；改編自《俄羅斯方塊》的《Build the Wall》則在簡介中表示「保護邊境，抵禦湧入的人潮」；另外一款遊戲《Trump Savings Tycoon》則要求玩家收集空中飄浮的鈔票，存入專為2025年至2028年出生孩童設立、內含1,000美元（約7,800港元）開戶存款的「特朗普賬戶」。

當中世嘉的標誌變成「MAGA」。(白宮影片截圖)

當中世嘉的標誌變成「MAGA」。(白宮影片截圖)

白宮在社群媒體上發布了一系列影片，惡搞Xbox、PlayStation和任天堂（Nintendo）GameCube、世嘉（SEGA）的開機畫面，以此宣布推出遊戲。當中世嘉的標誌變成了「MAGA」，即特朗普的競選口號「讓美國再次偉大」。白宮在一份聲明中表示，本屆政府正全力以赴地探索創新方法，以能夠引起每一位美國人共鳴的方式講述總統的成就。

白宮推出的遊戲引來人權組織的批評。位於德州伊格爾帕斯（Eagle Pass）人權組織Frontera Federation聯合主任Amerika Garcia Grewal向法新社表示不滿，怒斥白宮多年來一直在拿人命開玩笑，現在甚至製作成電子遊戲，令人感到噁心。

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