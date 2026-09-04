印尼免費營養午餐釀2000師生食物中毒 學校廁所供不應求

印尼政府推動的免費營養午餐計劃致起集體食物中毒。過去3日，全印尼約有2,000名學生與教師疑似因食用政府免費午餐而出現食物中毒症狀，其中最新一宗事件發生在中爪哇省倫邦（Rembang）一間高中，單一學校就有777人身體不適。

校長Juhartutik表示，校內752名學生及25名教師在9月3日中午食用「免費營養餐」（Makan Bergizi Gratis，MBG）後陸續出現肚瀉等症狀。由於大量學生同時腸胃不適，不少人輪流使用廁所，校方面臨廁所不足的窘境。「他們只能輪流使用廁所。」校長表示，校內共有40間廁所，但仍無法應付大量需求。