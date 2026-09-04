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出版：2026-Sep-04 16:17
更新：2026-Sep-04 16:17

印尼免費營養午餐釀2000師生食物中毒 學校廁所供不應求

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印尼免費營養午餐釀2000師生食物中毒 校方廁所供不應求（網上圖片）

印尼免費營養午餐釀2000師生食物中毒 校方廁所供不應求（網上圖片）

印尼政府推動的免費營養午餐計劃致起集體食物中毒。過去3日，全印尼約有2,000名學生與教師疑似因食用政府免費午餐而出現食物中毒症狀，其中最新一宗事件發生在中爪哇省倫邦（Rembang）一間高中，單一學校就有777人身體不適。

校長Juhartutik表示，校內752名學生及25名教師在9月3日中午食用「免費營養餐」（Makan Bergizi Gratis，MBG）後陸續出現肚瀉等症狀。由於大量學生同時腸胃不適，不少人輪流使用廁所，校方面臨廁所不足的窘境。「他們只能輪流使用廁所。」校長表示，校內共有40間廁所，但仍無法應付大量需求。

校方隨後將近1,200名學生及95名教職員提前送回家，部分症狀較嚴重者則被送往醫院接受治療。校長表示，相關醫療費用將由政府負擔，當地負責供應MBG餐的食品配送單位已前往學校，承諾對事件負責。

多間學校成食物中毒「災區」

就在前一天，東爪哇省西多阿佐（Sidoarjo）一間伊斯蘭寄宿學校，也傳出大規模食物中毒事件。當地衛生官員表示，共有約730人在食用MBG餐後身體不適，部分學生甚至因虛弱到無法站立，需要坐輪椅送院。

此外，南蘇拉威西省塔納托拉雅（Tana Toraja）多間學校今周也傳出數百宗疑似食物中毒案例，令免費營養午餐計劃的食品安全問題受到高度關注。

食物安全避免食物中毒，食生蠔建議（am730製圖） 食物安全避免食物中毒，食生蠔建議（am730製圖） 食物安全避免食物中毒，食生蠔建議（am730製圖） 食物安全避免食物中毒，食生蠔建議（am730製圖）

部分食物疑未完全煮熟

部分家長及教師向媒體反映，供應的餐點疑似出現問題，包括雞肉出現黏滑情況、部分食物疑似未完全煮熟，甚至散發魚腥味。地方政府目前正調查多宗事件原因，並採集餐點樣本，檢測是否遭到細菌或其他污染物。

印尼政府推出的MBG計劃是總統蘇比安托（Prabowo Subianto）的重要政策之一，目標是透過免費供餐改善學童營養狀況。計劃成本數十億美元，規模龐大，但近期除頻傳疑似集體食物中毒事件外，也面對貪污醜聞及成本過高等批評。

負責倫邦地區餐飲配送工作的Achmad Sholeh Syarifudin已公開致歉，並表示將對受影響學生及教師的後續復原工作「負全部責任」，同時承諾全面檢討供餐作業流程。

營養局局長聲言若犯法不會包庇

印尼國家營養局局長則表示，如果調查確認事件涉及疏失，甚至存在刑事責任，相關人士將必須承擔後果。他也為事件造成的影響致歉，強調若確認存在犯罪行為，政府不會包庇。

隨著多地接連傳出疑似食物中毒事件，印尼當局面臨的挑戰不僅是釐清個別供餐單位的責任，也包括如何在大規模推動免費營養午餐的同時，確保食品製備、保存、運輸及分配等環節符合安全標準。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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