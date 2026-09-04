印尼免費營養午餐釀2000師生食物中毒 學校廁所供不應求

印尼政府推動的免費營養午餐計劃致起集體食物中毒。過去3日，全印尼約有2,000名學生與教師疑似因食用政府免費午餐而出現食物中毒症狀，其中最新一宗事件發生在中爪哇省倫邦（Rembang）一間高中，單一學校就有777人身體不適。
校長Juhartutik表示，校內752名學生及25名教師在9月3日中午食用「免費營養餐」（Makan Bergizi Gratis，MBG）後陸續出現肚瀉等症狀。由於大量學生同時腸胃不適，不少人輪流使用廁所，校方面臨廁所不足的窘境。「他們只能輪流使用廁所。」校長表示，校內共有40間廁所，但仍無法應付大量需求。
校方隨後將近1,200名學生及95名教職員提前送回家，部分症狀較嚴重者則被送往醫院接受治療。校長表示，相關醫療費用將由政府負擔，當地負責供應MBG餐的食品配送單位已前往學校，承諾對事件負責。
多間學校成食物中毒「災區」
就在前一天，東爪哇省西多阿佐（Sidoarjo）一間伊斯蘭寄宿學校，也傳出大規模食物中毒事件。當地衛生官員表示，共有約730人在食用MBG餐後身體不適，部分學生甚至因虛弱到無法站立，需要坐輪椅送院。
此外，南蘇拉威西省塔納托拉雅（Tana Toraja）多間學校今周也傳出數百宗疑似食物中毒案例，令免費營養午餐計劃的食品安全問題受到高度關注。
部分食物疑未完全煮熟
部分家長及教師向媒體反映，供應的餐點疑似出現問題，包括雞肉出現黏滑情況、部分食物疑似未完全煮熟，甚至散發魚腥味。地方政府目前正調查多宗事件原因，並採集餐點樣本，檢測是否遭到細菌或其他污染物。
印尼政府推出的MBG計劃是總統蘇比安托（Prabowo Subianto）的重要政策之一，目標是透過免費供餐改善學童營養狀況。計劃成本數十億美元，規模龐大，但近期除頻傳疑似集體食物中毒事件外，也面對貪污醜聞及成本過高等批評。
負責倫邦地區餐飲配送工作的Achmad Sholeh Syarifudin已公開致歉，並表示將對受影響學生及教師的後續復原工作「負全部責任」，同時承諾全面檢討供餐作業流程。
🚨Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menuai sorotan tajam publik setelah beredar luas sebuah video di media sosial yang memperlihatkan sajian makanan dengan kondisi yang tidak layak. Dalam video tersebut, sajian ayam yang diduga masih mentah dan berdarah disajikan ke… pic.twitter.com/KsspdZGzGf— ipan sepentin (@ipansepentin) September 4, 2026
營養局局長聲言若犯法不會包庇
印尼國家營養局局長則表示，如果調查確認事件涉及疏失，甚至存在刑事責任，相關人士將必須承擔後果。他也為事件造成的影響致歉，強調若確認存在犯罪行為，政府不會包庇。
隨著多地接連傳出疑似食物中毒事件，印尼當局面臨的挑戰不僅是釐清個別供餐單位的責任，也包括如何在大規模推動免費營養午餐的同時，確保食品製備、保存、運輸及分配等環節符合安全標準。
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