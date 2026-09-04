西班牙加那利亞群島附近發現非法移民船 漂流近一個月最少80人死亡

西班牙內政部表示，一艘載有逾百人的非法移民船近日被發現漂流在位於摩洛哥以西約100公里的加那利群島（Canarias）外，船上至少80人死亡，包括一名嬰兒，另有44人獲救。這艘船據信從西非岡比亞出發後，在海上漂流約26日，最終被西班牙海上救援單位發現。

岡比亞出發 44人獲救

西班牙海上救援與安全機構指出，救援人員在9月3日晚上6時40分左右，在加那利群島Arguineguín西南方約105公里海域發現這艘船隻。由於船隻距離岸邊遙遠，西班牙海事救援協調中心隨即派遣救援船前往。