西班牙加那利亞群島附近發現非法移民船 漂流近一個月最少80人死亡

西班牙內政部表示，一艘載有逾百人的非法移民船近日被發現漂流在位於摩洛哥以西約100公里的加那利群島（Canarias）外，船上至少80人死亡，包括一名嬰兒，另有44人獲救。這艘船據信從西非岡比亞出發後，在海上漂流約26日，最終被西班牙海上救援單位發現。
岡比亞出發 44人獲救
西班牙海上救援與安全機構指出，救援人員在9月3日晚上6時40分左右，在加那利群島Arguineguín西南方約105公里海域發現這艘船隻。由於船隻距離岸邊遙遠，西班牙海事救援協調中心隨即派遣救援船前往。
救援船約在當晚11時抵達現場，救出船上44名男性，均來自撒哈拉以南的非洲地區。救援人員將生還者送往港口，其中3人情況危殆，後由直升機緊急送往加那利群島醫院接受治療。
船上食物飲用水短缺
西班牙當局表示，這艘船相信在8月7日從岡比亞出發，原本載有超過100人，在長達約26日的航程期間，船上人員因缺乏食物、飲用水及醫療資源等原因大量死亡。當救援人員發現船隻時，船上已大批人罹難。
加那利群島政府主席克拉維荷（Fernando Clavijo）對事件表示痛心，指出「大西洋持續成為死亡之路」令人無法接受，並呼籲西班牙政府制定更完整的移民政策，同時要求歐洲承擔更多責任。
悲劇凸顯西非移民橫跨大西洋前往西班牙所面臨的巨大風險。移民船經常使用簡陋船隻長途航行，部分船隻甚至需要在海上漂流數周，途中一旦燃料、食物或飲水耗盡，乘客便可能陷入極度危險的處境。
西班牙近期面臨移民危機，包括7月大量移民越過摩洛哥與西班牙屬地休達（Ceuta）邊界，造成至少67人死亡。西班牙當局因此再次面臨如何處理非法移民、海上救援與歐洲共同移民政策的壓力。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章
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