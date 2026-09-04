中國藝術家不滿「台灣館」命名　退出南韓光州雙年展

中國藝術團隊在周四（3日）宣布，退出南韓的光州雙年展藝術活動。原因是不滿有關展覽容許台灣的國立美術館命名為「台灣館」，不符合「一個中國」的做法。

光州雙年展是亞洲最大型的藝術展覽之一，今屆原定在明日開幕，並有16個國家展館及11間機構展館參加。而由國立台灣美術館參與的展出，大會以台灣地區的組織以機構名義參與，而把「台灣館」易名「NTMoFA館」，引起台灣方面不滿。雙年展的組織之後讓有關的展館重新使用「台灣館」的名字，又引起了中國方面的不滿。中國館的負擔在星期四的記者會批評「由於雙年展主辦方對中國台灣地區的參與使用了不正確的稱謂，允許政治因素干擾藝術，中國策展團隊認為這是不可接受的，並已一致決定退出展覽以示強烈抗議。」