中國藝術家不滿「台灣館」命名　退出南韓光州雙年展

中國藝術團隊在周四（3日）宣布，退出南韓的光州雙年展藝術活動。原因是不滿有關展覽容許台灣的國立美術館命名為「台灣館」，不符合「一個中國」的做法。
光州雙年展是亞洲最大型的藝術展覽之一，今屆原定在明日開幕，並有16個國家展館及11間機構展館參加。而由國立台灣美術館參與的展出，大會以台灣地區的組織以機構名義參與，而把「台灣館」易名「NTMoFA館」，引起台灣方面不滿。雙年展的組織之後讓有關的展館重新使用「台灣館」的名字，又引起了中國方面的不滿。中國館的負擔在星期四的記者會批評「由於雙年展主辦方對中國台灣地區的參與使用了不正確的稱謂，允許政治因素干擾藝術，中國策展團隊認為這是不可接受的，並已一致決定退出展覽以示強烈抗議。」
中國大使館：損害中韓關係
中國駐南韓大使館亦表示：「光州雙年展主辦方頑固堅持錯誤做法，公然同意中國台灣地區使用完全不符合其身份的名稱參展，嚴重違反一個中國原則，直接損害中韓關係政治基礎。中方對此堅決反對，絕不接受。」他們還指出「我注意到光州市政府已就光州雙年展涉台錯誤稱謂公開道歉，重申堅持一個中國。近期南韓政府一再重申堅持一個中國立場沒有任何改變。但遺憾的是，南韓極少數政客和社會團體為了一己私利，在涉台問題上挑戰中方紅線，傷害中國人民感情，干擾破壞中韓關係改善發展。」
光州雙年展的主席就表示：「我們與國立台灣美術館簽署了合作協議，將其作為一家機構營運，但圍繞名稱的爭議越來越大，我們擔心這可能會影響展覽。我們希望此事不會升級為與中國的外交問題，但這令人尷尬和遺憾。」他指「對於這次令人尷尬的事件，我深表歉意。今後，我們必須確保不會因劃分國家或機構而造成混亂。我們還將考慮到申請單位已超過機構的處理能力，並做出相應的改善措施。」
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