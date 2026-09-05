特朗普「凱旋門」 工程快將啟動　新地標未動工先打官司

美國內政部長伯古姆（Doug Burgum）3日宣布，特朗普政府計劃在未來兩周內展開華府「凱旋門」（Triumphal Arch）工程的開挖作業，正式啟動這項由總統特朗普大力推動的地標建設。不過，由於工程尚未完成所有審查程序，且面臨司法訴訟與文資保護團體反對，引發外界爭議。 根據規劃，凱旋門高約250呎（約76米），將興建於林肯紀念堂（Lincoln Memorial）與阿靈頓國家公墓（Arlington National Cemetery）之間的紀念圓環（Memorial Circle）。建築採花崗岩外牆，頂部設有三座金色雕像及觀景台，象徵美國獨立250周年紀念。特朗普政府表示，工程預計耗時2至3年，施工期間將採每天20小時、全年無休的方式進行，希望能在特朗普第二任期結束前完工。

盼任期前完工 伯古姆（Doug Burgum）在X發文表示，這座凱旋門將成為「美國最偉大的建築作品之一」，足以彰顯阿靈頓國家公墓的重要歷史地位，也符合全球最具影響力首都的形象。他並指出，該地百餘年前原本就曾規劃興建紀念性建築，因此政府認為此案具有歷史依據。 凱旋門計劃是特朗普重塑華府城市景觀的重要政策之一。除了這項工程外，特朗普政府近來也推動白宮新宴會廳、整修林肯紀念堂倒影池、改革甘迺迪表演藝術中心，以及重建東波托馬克公園高爾夫球場等多項建設，希望替首都留下鮮明的建築印記。

破壞歷史景觀 不過，凱旋門工程仍面臨不少阻力。反對者認為，建築高度遠高於林肯紀念堂，將破壞林肯紀念堂與阿靈頓國家公墓之間的重要歷史景觀與視線軸線，也可能影響鄰近列根華盛頓國家機場（Ronald Reagan Washington National Airport）的飛行安全。美國國家公園管理局（National Park Service）日前公布的評估報告也承認，工程將對周邊歷史景觀造成一定程度的不利影響。 此外，包括退伍軍人在內的原告已向法院提起訴訟，主張特朗普政府尚未取得國會授權，也未完成國家首都規劃委員會（National Capital Planning Commission）的最終核准，不應逕行動工。司法部則要求法院駁回訴訟，相關案件目前仍在審理中。