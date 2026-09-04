中國女留學生遭肢解案｜疑犯怕師生戀影響工作下毒手 精神病態量表分數未達標

南韓警方今日（9月4日）證實，涉嫌殺害25歲中國籍蓋姓女留學生、同為中國籍的31歲大學講師鄭昌聖(ZHENG CHANG SHENG)，已被還押移送檢方。警方調查指，兩人疑為戀人關係，爭執期間女方表示要將「師生戀」關係通知學校，鄭男擔心工作受影響而下毒手。
爭執時女方稱將二人關係通知學校
《韓聯社》報道，警方指出，鄭男涉嫌於8月20日凌晨，在其位於慶山的住所內殺害蓋女，之後分屍，棄置於男韓多處山林及垃圾場等處，警方於8月25日將其拘捕。期間鄭男為干擾偵查，不但報假案，還疑似喬裝成死者，攜帶其手機前往東大邱站，之後關閉手機，製造女方自行離開的假象。
韓警目前以謀殺、肢解、藏匿屍體、遺棄屍體及以欺騙手段妨害公務執行等5項罪名，將鄭男移送檢方。此外，警方對鄭男進行黑爾精神病態量表（PCL-R）測試，其得分低於25分，未達南韓標準。
疑犯大學教解剖學
報道指出，鄭男自2023年起在大學教授解剖學、康復治療等課程，蓋女曾修讀其課程。目前警方正進一步調查，該校是否還有其他學生曾遭遇類似行為，同時持續追查案件細節及死者遺體下落。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章
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