中國女留學生遭肢解案｜疑犯怕師生戀影響工作下毒手 精神病態量表分數未達標

南韓警方今日（9月4日）證實，涉嫌殺害25歲中國籍蓋姓女留學生、同為中國籍的31歲大學講師鄭昌聖(ZHENG CHANG SHENG)，已被還押移送檢方。警方調查指，兩人疑為戀人關係，爭執期間女方表示要將「師生戀」關係通知學校，鄭男擔心工作受影響而下毒手。

爭執時女方稱將二人關係通知學校

《韓聯社》報道，警方指出，鄭男涉嫌於8月20日凌晨，在其位於慶山的住所內殺害蓋女，之後分屍，棄置於男韓多處山林及垃圾場等處，警方於8月25日將其拘捕。期間鄭男為干擾偵查，不但報假案，還疑似喬裝成死者，攜帶其手機前往東大邱站，之後關閉手機，製造女方自行離開的假象。