美國麻省醫院對進行豬腎移植　成功人體內運作271日創紀錄

美國麻省總醫院表示，一名患者在去年接受豬腎的移植手術，器官成功在人體內運作271日，創下紀錄。不過有關的腎臟最終仍是衰竭，病人需要再接受人體器官的移植。有關手術在醫學期刊《刺針》刊出。

接受移植的病人添安德魯斯（Tim Andrews）當時66歲，因糖尿病而患上末期的腎病，他的腎臟正在衰竭。他在去年1月25日接受豬腎的移植。直至去年10月豬腎衰竭，安德魯斯再接受了82日的透析治療，於今年1月獲得器官捐贈而完成新的手術，新的器官亦運作良好。