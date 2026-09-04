美國麻省醫院對進行豬腎移植　成功人體內運作271日創紀錄

美國麻省總醫院表示，一名患者在去年接受豬腎的移植手術，器官成功在人體內運作271日，創下紀錄。不過有關的腎臟最終仍是衰竭，病人需要再接受人體器官的移植。有關手術在醫學期刊《刺針》刊出。
接受移植的病人添安德魯斯（Tim Andrews）當時66歲，因糖尿病而患上末期的腎病，他的腎臟正在衰竭。他在去年1月25日接受豬腎的移植。直至去年10月豬腎衰竭，安德魯斯再接受了82日的透析治療，於今年1月獲得器官捐贈而完成新的手術，新的器官亦運作良好。
麻省醫院的里埃拉醫生（Dr Leonardo Riella）表示，因為用於移植的器官短缺令「我們處於危機之中」，他指：「我們正在努力為病人帶來希望，我們真心認為異種移植可以為沒有活體捐贈者的患者提供一種替代方案，我們可以讓他們繞過透析，直接進行移植手術。」在早期的情況，安德魯斯的器官遭到免疫系統排斥，但透過調整藥物治療，情況得到控制。然而約6個月後，腎臟血管開始受損，並出現發炎，最終導致腎衰竭。由於沒有發現抗體攻擊豬腎的跡象，因此具體原因尚未明。不過醫生們在《刺針》的文章中指出：「這個病例既展現臨床腎臟異種移植的前景，也揭示其面臨的挑戰。」
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