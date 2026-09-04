搞笑諾貝爾獎頒獎　學者研究「蟑螂奶」獲化學獎

本年度的「搞笑諾貝爾獎」(Ig Nobel prizes)周四在瑞士蘇黎世舉行頒獎禮，首次在美國境外舉行頒獎禮，有學者研究「蟑螂奶」獲獎，亦有團隊研究將內褲埋在泥土中獲獎。

搞笑諾貝爾獎由《不可思議研究年鑑》(Annals of Improbable Research)設立，表揚「先讓人發笑，再發人省思」的研究。今年為第36屆，由於擔心與會者無法獲得美國簽證，今年移師歐洲舉行頒獎禮，是首次在美國以外頒獎。