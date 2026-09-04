搞笑諾貝爾獎頒獎　學者研究「蟑螂奶」獲化學獎

本年度的「搞笑諾貝爾獎」(Ig Nobel prizes)周四在瑞士蘇黎世舉行頒獎禮，首次在美國境外舉行頒獎禮，有學者研究「蟑螂奶」獲獎，亦有團隊研究將內褲埋在泥土中獲獎。
搞笑諾貝爾獎由《不可思議研究年鑑》(Annals of Improbable Research)設立，表揚「先讓人發笑，再發人省思」的研究。今年為第36屆，由於擔心與會者無法獲得美國簽證，今年移師歐洲舉行頒獎禮，是首次在美國以外頒獎。
化學獎就由研究「蟑螂奶」的多國學者獲得，「蟑螂奶」是指一種胎生的蟑螂胚胎發育時產生的蛋白結晶，研究發現含有的熱量是牛奶的三倍。
自瑞士、荷蘭和德國學者，決定將內褲埋在泥土，透過此「騎呢」舉動來研究泥土健康狀況，贏得泥土科學獎。團隊表示，在25個國家招募公眾將1,000條棉質內褲埋在泥土中兩個月，隨後通過觀察內褲被昆蟲和細菌分解的過程，就能夠得知泥土健康狀況。
此外，日本已故科學家海野德二，有關於「擤鼻涕的空氣動力學」研究，取得醫學獎；「探討接吻演化史」的研究贏得生物力學獎。
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