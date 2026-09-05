西藏尼泊爾泥石流｜黃仁勳捐贈千萬美元　尼財長致謝

此外，路透社先前引述專家評估指出，若包含完整重建及經濟復原成本，總金額可能達40億至50億美元（約314至392億港元），約佔尼泊爾國民生產總值（GDP）的10%，遠高於目前政府公布的直接財產損失。

此次土石流至少7,500棟房屋遭毀、約2萬棟房屋需要重建。大量道路、橋梁、供電設施及其他基礎建設遭到破壞。政府估計，災後前4個月的緊急重建就需要約5,260萬美元（約4.12億港元），用於修復道路、興建臨時住所、恢復供水及電力等工作。

上月26日尼泊爾與西藏邊境爆發大規模土石流，造成1,252人罹難，還有數千人下落不明。

捐贈意義重大

對此，英偉達創辦人黃仁勳慷慨解囊，向尼泊爾總理救災基金捐贈了 1,000 萬美元（約7,840萬港元），以用於救災及重建。財政部長瓦格勒（Swarnim Wagle）宣布了這筆捐款，並代表尼泊爾政府感謝黃仁勳，稱這筆捐款將為受災群眾的救濟和救援工作作出重大貢獻。

瓦格勒表示，黃仁勳的捐贈意義重大，體現了慈善精神，並希望這能鼓勵其他個人和組織向洪災災民伸出援手。他還補充說，這筆捐款將為受災民眾的救災和重建工作提供進一步的支持。

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